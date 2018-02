Monza-Arzachena/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Monza Arzachena info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live, in campo oggi per la Serie C allo stadio "Brianteo”

Monza, i tifosi della squadra biancorossa (LaPresse)

Monza-Arzachena, diretta dall’arbitro Davide Andreini e valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie C (Girone A), si giocherà questo pomeriggio alle ore 14.30 presso lo stadio “Brianteo”: a sfidarsi ci saranno due compagini che si trovano distanziate da pochissimi punti ma che sembrano avere oramai obiettivi diversi per questo torneo: da una parte i brianzoli che sognano di agguantare un extremis il treno dei play-off e riprovare la scalata alla Serie B, mentre dall’altra i biancoverdi sardi sembrano destinati, salvo sorprese (in positivo, come in negativo) al limbo del centro-classifica, essendo oramai un po’ distanti dalle posizioni di testa, ma avendo comunque piccolo vantaggio sulle compagini che invece lottano per non retrocedere.

Andando a vedere la classifica, si vede infatti che il Monza di Marco Zaffaroni è sesto a quota 33, notevolmente staccato dall’imprendibile Livorno (51 punti) ma a un solo punto dal Giana Erminio, quinto, e dalla Viterbese Castrense, quarta ma con nove lunghezze di vantaggio: nulla è ancora compromesso per la corsa alla promozione dei biancorossi che però devono battere i biancoverdi per tenere invariate le distanze e restare attaccati a quel “treno”. L’Arzachena di Mauro Giorico, invece, è comunque una delle piccole rivelazioni di questo Girone A: con 30 punti (frutto di 9 vittorie, 3 pareggi e 11 sconfitte), ha solo tre lunghezze di ritardo dagli avversari e facendo loro uno sgambetto potrebbe dare un senso al proprio campionato, dopo aver messo quasi in cassaforte la salvezza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Monza Arzachena non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

IL CONTESTO

Andiamo a vedere quale è il borsino di Monza e Arzachena nelle ultime giornate per cercare di capire come si avvicinano alla sfida che si disputerà questo pomeriggio al “Brianteo”. Da una parte, i biancorossi di casa vengono dalla sconfitta di domenica scorsa sul campo della Carrarese (1-0), KO che peraltro ha vanificato la vittoria casalinga di sette giorni prima sulla Lucchese (1-0): capace solo di vincere o perdere negli ultimi due mesi, l’ultimo pareggio dei brianzoli risale addirittura allo scorso 19 novembre (0-0 fuori casa sul campo del Pontedera). I biancoverdi ospiti, invece, nello scorso turno hanno demolito per 3-0 il Piacenza davanti al pubblico amico, bissando la vittoria ottenuta nella giornata precedente a domicilio sul Pontedera (0-2): anche in questo caso, il segno “X” manca da tanto tempo, tanto che l’ultimo pareggio degli isolani è datato 26 novembre (1-1 in casa con la Pistoiese).

PROBABILI FORMAZIONI MONZA ARZACHENA

In vista della sfida tra Monza e Arzachena, ecco quali potrebbero essere rispettivamente le scelte di mister Zaffaroni e di mister Giorico. In casa lombarda dovrebbe essere riproposto il 4-4-2 di domenica scorsa, con Liverani tra i pali e una difesa a quattro che, da destra a sinistra, annovererebbe Trainotti, Caverzasi, Riva e Tentardini. In mezzo al campo, Carissoni e Giudici saranno le ali, mentre in regia ecco Guidetti e Gallli; infine, in avanti, Mendicino e Cogliati formeranno il tandem d’attacco.

I sardi invece dovrebbero scendere in campo con un 4-3-3 abbastanza spregiudicato e in cui Ruzittu giocherà in porta, protetto da una retroguardia a quattro formata da Arboleda, Sbardella, Piroli e Varricchio. A centrocampo ci saranno Casini, Nuvoli e Bonacquisti, mentre il tridente offensivo vedrà Sanna e Vano ispirati da Bertoldi.

LA CHIAVE TATTICA

Cosa potrebbe proporre, a livello tattico, la sfida tra Monza e Arzachena? Da una parte ci sarà quella che, grazie anche all’organizzazione data da Zaffaroni alla retroguardia, è una delle difese meno perforate del torneo (21 gol subiti), mentre sull’altro fronte gli occhi saranno puntati sull’attacco biancoverde, capace di segnare come le big di questo girone di Serie C (34 gol), anche se tale prolificità offensiva porta spesso a subire costantemente una rete, come indica quel 30 nella colonnina dei “passivi”.

QUOTE E PRONOSTICO

Ecco infine quali sono i pronostici per l’incontro tra Monza e Arzachena, stando alle principali agenzie di betting operanti in Italia: a giudizio dei bookmakers, sembra che i biancorossi siano leggermente favoriti (Bet365 dà a 1.90 il segno “1”), mentre Snai propone a un interessante 3.70 l’affermazione esterna dei biancoverdi; per chi volesse invece puntare sul pareggio, si può tenere in considerazione il 3.20 sempre di Bet365. Per quanto concerne le scommesse su Under e Over, Eurobet quota a 2.15 la prima eventualità, laddove Bet365 pagherebbe 1.67 volte la giocata in caso di gara con almeno tre gol.

