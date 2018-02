Olbia-Pro Piacenza/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, live

Diretta Olbia Pro Piacenza info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live, in campo oggi per la Serie C allo stadio “Bruno Nespoli”

Olbia, i giocatori della squadra di casa (LaPresse)

Olbia-Pro Piacenza, gara diretta dall’arbitro Andrea Tursi e valida per il ventiquattresimo turno del campionato di Serie C (Girone A), è indubbiamente uno degli incroci più interessanti di giornata e si giocherà questa domenica pomeriggio alle ore 14.30 allo stadio “Bruno Nespoli”. Di fronte si troveranno due compagini che, partite a fari spenti in estate, provano a essere le possibili outsider in un girone a forte componente toscana e dominato dal Livorno: tuttavia, fatta eccezione per i labronici che macinano record, le formazioni allenate rispettivamente da Bernardo Mereu e Fulvio Pea, pur trovandosi a metà classifica, possono ancora ambire a un obiettivo di prestigio invece di restare in quella sorta di “limbo” fino a maggio.

Spulciando infatti la classifica del Girone A della terza serie si può notare come Olbia e Pro Piacenza siano divise da ben sette posizioni, ma soli sette punti, indice questo di un torneo molto “corto” e in cui, con un filotto di vittorie, si può anche sognare di agganciare il treno dei play-off. I padroni di casa hanno racimolato fino ad ora 31 punti in 24 uscite, frutto di 9 vittorie, 4 pareggio ma anche 10 sconfitte: tuttavia, sono solo a quattro lunghezza dal Giana Erminio quarto e la sfida con la Pro Piacenza può essere l’occasione di avvicinarsi alle posizioni di vertice. I rossoneri emiliani, invece, sono quartultimi a 24 punti (dunque in media precisa di uno a gara): troppo pochi per poter blindare la salvezza, anche se con 9 lunghezze di distacco da Gavorrano e Prato, fanalini di coda: per la squadra di Pea sarà importante non perdere dato che il Cuneo è diciassettesimo staccato di soli tre punti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Olbia Pro Piacenza non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

IL CONTESTO

Come si avvicinano Olbia e Pro Piacenza all’incontro di questa domenica al “Nespoli” e quale è stato il loro rendimento nell’ultimo mese? Per quanto riguarda i bianchi di Mereu, nell’ultimo turno è arrivata la brutta sconfitta sul campo del Pontedera (1-0) che ha tarpato le ali ai sardi e ha portato a tre la striscia di gare senza vittoria: l’ultimo squillo risale infatti… all’anno scorso, ovvero al 30 dicembre quando i sardi piegarono per 4-3 in casa il non irresistibile Gavorrano. I rossoneri ospiti, invece, hanno battuto domenica scorsa al “Garilli” la Pistoiese (1-0), conquistando tre punti preziosi e tornando a respirare: in precedenza, l’undici di Pea aveva infilato ben tre KO di fila (tutti per 1-0) e per trovare un altro successo dei piacentini bisogna tornare al 17 dicembre, quando la Lucchese era stata battuta in casa ancora col medesimo punteggio.

PROBABILI FORMAZIONI OLBIA PRO PIACENZA

Vediamo quali potrebbero essere i probabili undici che Mereu e Pea manderanno in campo per la sfida tra Olbia e Pro Piacenza. Tra gli isolani largo ancora al solito 4-3-1-2 a rombo, nel quale Aresti difenderà i pali, protetto da una linea difensiva a quattro composta da Pisano, Dametto, Iotti e Cotali, mentre a centrocampo Vallocchia sarà il vertice basso, Muroni e Feola gli incursori e Murgia il trequartista alle spalle di Ragatzu e Senesi.

I rossoneri ospiti invece dovrebbero essere schierati con un 4-3-3 tuttavia non troppo spregiudicato: Gori giocherà in porta mentre, da destra sinistra, Calandra, Belotti, Battistini e Ricci formeranno il pacchetto arretrato. Barba, La Vigna e Apas giostreranno in mediana mentre il tridente offensivo vedrà Musetti e Alessandro a supporto di Mastroianni.

LA CHIAVE TATTICA

A livello di tattica e di probabili “chiavi” che potrebbero determinare l’esito della gara tra Olbia e Pro Piacenza, va sicuramente messo in evidenza da una parte l’attacco degli isolani, che tuttavia saranno orfani di Ogunseye (stagione già finita per lui) e si affideranno ancora una volta a Ragatzu. Tra gli emiliani allenati da Pea, invece, non spiccano grandi individualità e quindi si punta tutto su un 4-3-3 abbastanza camaleontico e che diventa anche una sorta di 4-5-1 grazie al costante lavoro dei due esterni offensivi.

QUOTE E PRONOSTICO

Passando ad analizzare i pronostici dei bookmakers in vista della sfida tra Olbia e Pro Piacenza, si può notare come quasi tutte le agenzie di betting puntino sulla vittoria dei padroni di casa: il segno “1” è dato infatti solo a 1.90 da Intralot, mentre un successo dei rossoneri renderebbe 4.50 volte la giocata scommettendo con Bet365; per quanto riguarda il pareggio, si può prendere in considerazione la proposta di Sisal Matchpoint (3.25). Per chi ama invece puntare su Under e Over, ecco che invece GiocoDigitale quota a 1.60 una gara con meno di due gol al 90’, mentre Bet 365 dà a 2.50 l’Over.

© Riproduzione Riservata.