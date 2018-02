Olimpiadi invernali 2018, Pyeongchan/ Risultati live, medagliere, programma, italiani in gara oggi 11 febbraio

11 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Olimpiadi invernali 2018: Dominik Fischnaller in azione nello slittino (LaPresse)

Seconda giornata di gare alle Olimpiadi invernali Pyeongchang 2018: oggi domenica 11 febbraio il medagliere di questa edizione dei Giochi olimpici invernali in Corea del Sud si arricchirà grazie a ben sette finali che saranno disputate a partire dalla notte italiana e fino al primo pomeriggio, in un programma che sarà decisamente ricco a Pyeongchang e in tutti i vari siti olimpici. Ricordiamo dunque quali saranno le sette finali in programma oggi, con i rispettivi orari italiani (siamo otto ore indietro per il fuso orario rispetto alla Corea): la prima sarà già alle ore 2.00 della notte fra sabato e domenica, quando prenderà il via lo slopestyle maschile di snowboard, che però non vedrà in gara atleti azzurri. Alle ore 3.00 invece ci sarà da puntare la sveglia per vivere una delle gare più attese, la discesa libera maschile che aprirà il programma olimpico dello sci alpino. Dominik Paris, Peter Fill, Christof Innerhofer ed Emanuele Buzzi compongono un quartetto di altissimo livello, che certamente darà l’assalto al podio su cui in discesa è salito quattro anni fa a Sochi Innerhofer con una medaglia d’argento.

OLIMPIADI INVERNALI 2018: IL PROGRAMMA DELLE SETTE FINALI DI OGGI

Appuntamento di primo mattino, alle ore 7.15, per lo skiathlon maschile dello sci di fondo: gara che si disputa sulla distanza di 30 km, di cui i primi 15 a tecnica classica e la seconda metà in tecnica libera. Attenzione soprattutto per Francesco De Fabiani, che sarà in gara unitamente a Giandomenico Salvadori, Mirco Bertolina e Sergio Rigoni. Alle ore 8.00 sarà invece il momento dei 5000 metri maschili del pattinaggio di velocità su pista lunga, gara nella quale schieriamo un interessante terzetto formato dal campione europeo Nicola Tumolero, Andrea Giovannini e Davide Ghiotto. Le emozioni dunque ci accompagneranno per tutta la prima parte della giornata e un altro appuntamento caldo sarà quello alle ore 12.00, quando prenderà il via la terza manche della gara del singolo maschile di slittino, seguita poi dalla quarta e ultima manche che definirà il podio della competizione in cui schieriamo Dominik Fischnaller, Kevin Fischnaller ed Emanuel Rieder: un evento da non perdere.

IL MEDAGLIERE: TUTTI I TITOLI IN PALIO

Mancano ancora due finali da ricordare per completare le gare che oggi andranno ad arricchire il medagliere. Attenzione alle ore 12.15 alla gara sprint maschile di biathlon, nella quale l’Italia potrà contare su un quartetto competitivo formato da Lukas Hofer, Dominik Windisch, Thomas Bormolini e Giuseppe Montello. Anche qui dunque ci saranno azzurri da tifare e spingere verso il traguardo più sognato da ogni sportivo, alle ore 14.10 ecco invece la finale moguls del freestyle femminile, competizione che prenderà il via alle ore 11.30 e nella quale non saranno però coinvolte azzurre. Tra gli altri eventi, da segnalare che proseguono i tornei di hockey femminile e del doppio misto di curling, mentre lo snowboard proporrà le qualificazioni dello slopestyle femminile e prosegue la gara a squadre del pattinaggio di figura che si completerà domani: oggi sarà la volta del programma corto per la danza e le donne e del programma libero delle coppie.

L’ORARIO DELLE FINALI

Ore 2.00 Slopestyle maschile snowboard

Ore 3.00 Discesa libera maschile sci alpino

Ore 7.15 Skiathlon maschile sci di fondo

Ore 8.00 5000 metri maschili pattinaggio di velocità pista lunga

Ore 12.00 Singolo maschile slittino

Ore 12.15 Gara sprint maschile biathlon

ore 14.10 Moguls femminile freestyle

