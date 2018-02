PAGELLE/ Roma-Benevento: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2017-2018 24^ giornata - primo tempo)

Pagelle Roma Benevento: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata allo stadio Olimpico. I giallorossi, tornati alla vittoria in Serie A, ospitavano il fanalino di coda campano

11 febbraio 2018 Stefano Belli

Pagelle Roma Benevento, Serie A 24^ giornata (Foto LaPresse)

Allo stadio Olimpico è in corso il posticipo serale della 24^ giornata di Serie A 2017-18 tra Roma e Benevento, le due squadre sono andate al riposo sul punteggio di 1-1: ecco i voti del primo tempo. Proprio come una settimana fa contro il Napoli la formazione di De Zerbi va ad aggredire gli avversari sulla carta favoriti, con la differenza che stavolta riesce a trovare la via del gol con Guilherme (6,5) che batte Alisson (6) grazie alla deviazione di Manolas (6) che dà al pallone una traiettoria imprevedibile e soprattutto imprendibile. I giallorossi non si perdono d'animo e si riversano in avanti alla ricerca del pari, Puggioni (7) deve compiere gli straordinari negando il gol a El Shaarawy (6,5), Perotti (6), Dzeko (6), arrendendosi solamente all'incornata di Fazio (6) che sfrutta nel migliore dei modi la punizione di Kolarov (7) per pareggiare i conti. Prima dell'intervallo i capitolini potrebbero mettere la freccia con Manolas imbeccato ancora da Kolarov, palla che termina di poco a lato.



VOTO ROMA 6 - Il gol a freddo ha lasciato di sasso per qualche minuto i giallorossi che poi si sono riorganizzati trovando il pari. Ma contro il fanalino di coda è obbligatorio vincere per rimanere in corsa Champions, nella ripresa sicuramente riprenderà l'assalto alla trequarti sannita.

MIGLIORE ROMA: KOLAROV 7 - Anche stasera si sta confermando l'uomo della provvidenza: si inventa la punizione e la batte prolungando per la testa di Fazio che ringrazia e insacca.

PEGGIORE ROMA: GERSON 5,5 - Un po' impacciato a centrocampo, dimostra insicurezza e poca scaltrezza nei tackle.



VOTO BENEVENTO 6 - La fortuna premia gli audaci, si dice, e in effetti i sanniti sbloccano la contesa con il sinistro di Guilherme deviato da Manolas, facendosi poi raggiungere da Fazio. Nulla da rimproverare comunque agli uomini di De Zerbi.

MIGLIORE BENEVENTO: PUGGIONI 7 - Tre interventi importanti grazie ai quali l'estremo difensore sannita sta difendendo il pari.

PEGGIORE BENEVENTO: VENUTI 5,5 - In difficoltà ogni volta che la Roma aumenta i giri del motore, raramente azzecca gli interventi. (Stefano Belli)

