Paganese-Matera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

11 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Paganese-Matera, LaPresse

Paganese-Matera, diretta dal signor Ayroldi di Molfetta, domenica 11 febbraio 2018 alle ore 14.30, sarà una sfida relativa alla venticinquesima giornata di campionato nel girone C di Serie C. Sfida interessante a Pagani con i padroni di casa penultimi in classifica ma chiamati a migliorare un rendimento comunque già in crescita nelle ultime settimane. Dopo la vittoria interna contro l'Akragas che ha rappresentato la fine di un lungo digiuno con i tre punti, la Paganese è riuscita infatti a pareggiare sul campo della Juve Stabia riportandosi in quota salvezza, considerando che il penultimo posto a quota venti punti consente ai campani di stazionare solamente a tre lunghezze di distanza dal Fondi, prima squadra fuori dalla zona play out nel girone C di Serie C. Dall'altra parte, il Matera va ancora a caccia della sua prima vittoria in questo 2018.

Dopo la sconfitta in casa del Cosenza, i lucani hanno pareggiato consecutivamente in casa due incontri con la Reggina e il Monopoli, mantenendosi appaiati proprio al Cosenza al sesto posto in classifica a quota trentaquattro punti. Per i play off è momentaneamente sufficiente, ma sarà importante tornare alla vittoria al più presto per una squadra che ha dimostrato di avere equilibrio nel corso di questa stagione, ma anche di non possedere i guizzi che un anno fa avevano lanciato il Matera sino in testa alla classifica, almeno per metà campionato. Per la Paganese situazione sicuramente più complessa rispetto all'anno scorso in cui i campani si qualificarono per i play off, ma le ultime prestazioni lasciano senz'altro ben sperare.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Il match Paganese Matera non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, la possibilità di seguire l'incontro in diretta streaming video via internet per gli abbonati o per chi acquisterà l'evento singolo sul sito elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI PAGANESE MATERA

Presso lo stadio Torre di Pagani scenderanno in campo queste probabili formazioni. Padroni di casa campani schierati con il senegalese Gomis in porta e una difesa a tre composta da Meroni, Piana e Acampora. Tascone si muoverà come laterale sulla fascia destra, mentre l'esterno mancino sarà Della Corte in un centrocampo con Bensaja, Scarpa e Picone schierati centralmente. In attacco, ci sarà Cesaretti ad affiancare Talamo. Risponderà il Matera con il portiere serbo Golubovic dietro Gigli, De Franco e Sernicola titolari nella difesa a tre. A centrocampo, il brasiliano Angelo sulla fascia destra e Casoli sulla fascia sinistra giocheranno come laterali, mentre De Falco e Maimone saranno i due centrali. In attacco, al fianco di Giuseppe Giovinco partiranno dal primo minuto Sartore e Tiscione.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Scontro tattico fra il 3-5-2 della Paganese ed il 3-4-3 del Matera. L'andata di questo campionato in Basilicata è stata vinta dai lucani con il punteggio di due a uno, gol decisivi di Casoli e Strambelli dopo che la Paganese aveva momentaneamente agguantato il pareggio con Talamo. L'ultimo precedente a Pagani è invece quello del 29 dicembre 2016, uno a uno con in panamense Herrera che permise ai padroni di casa di rimontare l'iniziale vantaggio dei lucani firmato da Ingrosso.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote delle agenzie di scommesse indicano la formazione lucana come favorita, con vittoria esterna quotata 2.20 da Betclic, mentre la quota per l'affermazione interna campana viene alzata fino a 3.39 da Bet 365. William Hill offre a 3.20 la quota dell'eventuale pareggio, mentre Unibet quota 2.05 l'over 2.5 e offre a una quota di 1.68 l'under 2.5.

