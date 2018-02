Pagelle/ Inter Bologna: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2017-2018 24^ giornata - primo tempo)

Pagelle Inter Bologna: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata a San Siro. I nerazzurri in crisi di risultati ospitavano i felsinei, in netto calo ma tranquilli in classifica

11 febbraio 2018 Alessandro Rinoldi

Pagelle Inter Bologna, Serie A 24^ giornata (Foto LaPresse)

Ecco le nostre pagelle del primo tempo con i voti dei peggiori ed i migliori giocatori scesi in campo per ciascuna squadra finora. Al termine del primo tempo le formazioni di Inter e Bologna sono da poco rientrate negli spogliatoi per l'intervallo sull'1 a 1. Avvio di gara entusiasmante per i padroni di casa che passano in vantaggio subito al 2' grazie ad Eder, deviando in maniera vincente il passaggio arretrato di Brozovic dal fondo sullo spunto di Karamoh. I nerazzurri, però, calano nel giro di pochi minuti e, dopo aver sfiorato il raddoppio con Brozovic all'11', rischiano su Palacio al 23' trovando poi il pareggio al 25', sfruttando la svirgolata clamorosa da parte di Miranda.

I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO INTER (PRIMO TEMPO): 5 L'ottima partenza è solo un'illusione e gli uomini di Spalletti non possono permettersi un atteggiamento autolesionistico. MIGLIORE INTER (PRIMO TEMPO): EDER 7 Porta in vantaggio i suoi alla prima occasione e lotta per tutto il campo. PEGGIORE INTER (PRIMO TEMPO): MIRANDA 4,5 Regala malamente il pareggio al Bologna con una giocata che non ci si aspetterebbe dal capitano della Nazionale brasiliana. VOTO BOLOGNA (PRIMO TEMPO): 6,5 Si ritrova a dover inseguire dopo appena 2 minuti ma non dispera e costruisce meritatamente il pari. MIGLIORE BOLOGNA (PRIMO TEMPO): PALACIO 7 Il grande ex della partita suona la carica per gli ospiti per poi realizzare l'importante rete del pareggio. PEGGIORE BOLOGNA (PRIMO TEMPO): ORSOLINI 5 Il giovane acquisto dei rossoblu deve ancora entrare al meglio nei meccanismi della nuova squadra e giocare con una foga minore.

