Parma-Perugia/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Parma Perugia info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live, in campo oggi per la Serie B allo stadio “Ennio Tardini”

Parma-Perugia, diretta dall’arbitro Serra e gara valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B, andrà in scena questa domenica pomeriggio (ore 15) nella sempre suggestiva cornice dello stadio “Ennio Tardini”: di fronte si troveranno due squadre che, seppur lontane a livello di posizioni di classifica, non sono così distanti a livello di punti totalizzati, segno questo di un torneo molto equilibrato e nel quale basta un piccolo filotto positivo per risalire la china, passando dalle sabbie mobili della zona retrocessione addirittura fino ai margini delle posizioni che garantirebbero l’accesso ai play-off promozione.

Infatti, Parma e Perugia (pur essendo partite con ambizioni diverse a inizio stagione), si trovano rispettivamente al quinto e dodicesimo posto in classifica: i ducali di Roberto D’Aversa hanno finora totalizzato 36 punti, frutto di 10 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte e continuano a inseguire il sogno di una promozione diretta in A: il secondo posto, occupato da Empoli e Palermo in coabitazione a quota 43, però non è vicino e quindi sarà importante vincere contro gli umbri. Il Perugia di Roberto Breda, invece, ha finora racimolato 30 punti e si trova 6 lunghezze e proverà a sfruttare lo scontro diretto coi gialloblu per batterli e riavvicinarsi alle posizioni che contano.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Parma Perugia verrà trasmessa in diretta tv esclusivamente dai canali della televisione satellitare, come d’altronde tutto il campionato di Serie B che anche quest’anno è una esclusiva di Sky: l’appuntamento per oggi pomeriggio è dunque su Sky Calcio 6, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Tardini anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

IL CONTESTO

Parma e Perugia si avvicinano con umori abbastanza simili alla sfida di questa domenica, dato che entrambe devono provare a dimenticare i KO rimediati durante lo scorso turno di campionato. In casa ducale, infatti, sette giorni fa è arrivata la deludente prestazione di Brescia (sconfitta per 2-1 sul terreno di gioco delle Rondinelle) e che tra l’altro ha chiuso un periodo davvero grigio per i padroni di casa: infatti, nelle precedenti sei uscite erano arrivati ben quattro pareggi di fila, una vittoria e infine un altro KO a Cremona (1-0). I biancorossi ospiti, invece, hanno perso per 1-3 in casa col Cittadella, vanificando l’ottimo 0-2 strappato in trasferta a Pescara: ad ogni modo, nelle quattro uscite che hanno preceduto le ultime due gare, gli umbri hanno raccolto solo quattro punti, frutto di un successo, un pari e altri due KO.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA PERUGIA

Quali potrebbero essere le scelte rispettivamente di Roberto D’Aversa e del suo omologo Roberto Breda in vista del match tra Parma e Perugia? In casa gialloblu si va verso la conferma dell’oramai collaudato 4-3-3 in cui Frattali sarà confermato tra i pali e sarà dietro una linea difensiva a quattro in cui figureranno, da destra a sinistra, Gazzola, Iacoponi, Lucarelli e Gagliolo. A centrocampo, la regia di Scozzarella sarà coadiuvata da Munari e Scavone, mentre nel tridente offensivo Insigne e Di Gaudio supporteranno il neo-arrivato Da Cruz.

Per quanto concerne invece gli ospiti, è probabile che si vedrà scendere in campo un 3-5-2 con Leali fra i pali, protetto da un pacchetto difensivo a tre composto da Volta, Zanon e Nura, mentre in mediana Pajac e Del Prete saranno gli esterni, col trio Colombatto-Bandinelli e Kouan nellazona nevralgica del campo. Infine, in avanti, Cerri farà coppia con Di Carmine.

LA CHIAVE TATTICA

Uno dei temi più interessanti che potrebbe proporre la sfida tra Parma e Perugia è quello del confronto tra i due attacchi, reparto nel quale figurano diversi elementi interessanti. I ducali addirittura si presenteranno con le assenze pesanti del neo-acquisto Ciciretti del bomber Calaiò, ma nel tridente ci saranno comunque Insigne jr. e l’altro botto di mercato, il baby Da Cruz acquisto a gennaio dal Novara. Sull’altro fronte, Breda schiererà l’esperto Di Carmine, capocannoniere degli umbri, e il giovane Cerri, da tempo indicato come uno degli attaccanti del futuro ma non ancora esploso.

QUOTE E PRONOSTICO

Infine, sul fronte delle scommesse e dei pronostici, pare che i bookmakers vedano favoriti i padroni di casa nel confronto tra Parma e Perugia: infatti, Unibet dà il segno “1” a solo 1.85, mentre propone un 4.90 come quota per la vittoria esterna; invece, chi volesse puntare sul pareggio può fare riferimento a Bet365 che quota a 3.50 la “X”. Per gli amanti delle scommesse su Under e Over, invece si segnala che la prima possibilità è data a 1.75 da Intralot, laddove un match con almeno tre reti (Over) è dato a 2.14 d Bet365.

