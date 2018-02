Piacenza Lucchese/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Piacenza Lucchese streaming video Sportube, quote, probabili formazioni, risultato live e orario: match interessante al Garilli per la 25^ giornata del girone A di Serie C

11 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Piacenza Lucchese (LaPresse - immagine di repertorio)

Piacenza Lucchese sarà diretta dall'arbitro Stefano Lorenzin della sezione Aia di Castelfranco Veneto. Lo stadio Leonardo Garilli della città emiliana ospiterà dunque il match fra i padroni di casa del Piacenza e gli ospiti toscani della Lucchese che è in programma oggi pomeriggio domenica 11 febbraio alle ore 14.30 per la venticinquesima giornata del girone A di Serie C, sesta del girone di ritorno. Le due squadre sono piuttosto vicine in classifica: 29 punti per il Piacenza, 26 per la Lucchese. Gli obiettivi della squadra di Arnaldo Franzini e della compagine allenata da Giovanni Lopez sono dunque molto simili, si può parlare di uno scontro diretto.

La prima necessità è quella di tenere lontana la zona playout, che è incombente soprattutto per la Lucchese, che in questo momento sarebbe salva anche senza passare dagli spareggi di fine stagione, ma per due soli punti. D’altro canto però anche i playoff sono molto vicini, in particolare per il Piacenza che è fuori di un solo punto dalla zona più ambita: ecco dunque che entrambe le squadre sono in una posizione in cui tutto è ancora possibile. Una vittoria del Piacenza spingerebbe in alto gli emiliani e direbbe ai toscani che la salvezza è la priorità, ma un colpaccio della Lucchese rimescolerebbe le carte in modo evidente.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Piacenza Lucchese non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI PIACENZA LUCCHESE

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni per Piacenza Lucchese, cominciando naturalmente dai padroni di casa. Rosa sostanzialmente al completo per mister Franzini, che dovrebbe adottare un modulo 4-3-3. Ipotizziamo dunque Fumagalli in porta, protetto dalla difesa con Di Cecco terzino destro, Masciangelo a sinistra e i centrali Silva e Pergreffi. A centrocampo il perno della manovra sarà Taugourdeau, affiancato dalle mezzali Corradi e Della Latta. Infine il tridente d’attacco, con Di Molfetta esterno destro e Corazza a sinistra, ai fianchi della punta centrale Pesenti. Quanto alla Lucchese, Giovanni Lopez dovrebbe optare per il 5-3-2: in porta Albertoni, protetto da una retroguardia con Capuano perno centrale affiancato da Bertoncini ed Espeche, mentre Russu sarà il terzino destro e Cecchini agirà sulla corsia mancina. A centrocampo il terzetto con Arrigoni, Nolè e Damiani, in attacco invece ci attendiamo la coppia formata da Shekiladze e Fanucchi.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote Snai del match di oggi pomeriggio fra Piacenza e Lucchese vedono favoriti i padroni di casa, come è d’altronde normale considerando il fattore campo e la classifica, sia pure con differenze non enorme vista la ridotta differenza di soli tre punti. Il segno 1 che identifica la vittoria del Piacenza infatti è proposto a 2,00, mentre bisogna salire fino a 3,55 per il segno 2, che naturalmente indicherebbe un colpaccio esterno della Lucchese, impresa non semplice ma nemmeno così impossibile. A metà strada si colloca infine il pareggio (segno X), che è proposto alla quota di 3,05.

