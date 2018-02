Prato Pisa/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Prato Pisa: info streaming video e tv. I Lanieri tornano a giocare in casa dopo due risultati utili di fila: la sfida con i nerazzurri però si annuncia ostica.

11 febbraio 2018 Michela Colombo

Diretta Prato Pisa (LaPresse)

Prato-Pisa, diretta dall’arbitro Daniel Amabile di Vicenza, è la partita in programma oggi domenica 11 febbraio 2018: fischio d’inizio atteso alle ore 18.30 per questo match della 25^ giornata della Serie C. La compagine laniera torna quindi protagonista e padrona di casa in questo turno del girone A, trovandosi davanti però i nerazzurri, terza forza della classifica e con ben 43 punti a bilancio. All’Ettore Mannucci si accenderà quindi un vero scontro da testa-coda della graduatoria, a cui però la squadra di Catalano approda dopo due risultati positivi di fila (contro Cuneo e Gavorrano), che fanno ben sperare, se non per la vittoria, almeno per una buona prestazione contro i pisani.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo che la sfida Prato-Pisa non sarà trasmessa in diretta tv; come sempre accade per le partite di Serie C, la visione è possibile solo con il servizio che il portale elevensports.it offre in diretta streaming video, dunque su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Per abbonarsi alla piattaforma sarà necessario pagare una quota; il sito è raggiungibile anche attraverso il vecchio indirizzo sportube.tv, e fornisce tutte le partite della stagione di terza divisione, non solo quelle di campionato ma anche quelle di Coppa Italia.

LE PROBABILI FORMAZIONI PRATO PISA

Da penultimi in classifica del girone A, chiaramente i lanieri non sono i favoriti oggi contro il Pisa, ma gli ultimi due risultati positivi recuperati, come abbiamo visto, fanno ben sperare. Ecco quindi che appare più che probabile che il tecnico Pasquale Catalano voglia continuare su questa strada anche a livello tattico. La probabile formazione dei Prato quindi dovrebbe discorsi secondo i 4-4-2 visto contro il Cuneo pochi giorni fa: in ogni caso tra i pali vedremo Sarr con Marinelli e Ghidotti naturalmente come coppia centrale in difesa. Qualche movimento in più sulle corsie più esterne: fissato Casale dopo l’addio di Marzorati, a sinistra Semihara rimane in dubbio con Badan. Per la mediana, in caso di reparto a 4 troveremo al centro Colli e Fantacci, con Piscitella e Ceccarelli adibiti sulle corsie: doppia punta d’attacco con Liurni e Orlando anche se Akammadu cerca spazio.

Per il Pisa ecco che anche Pazienza potrebbe dare nuova fiducia al 4-4-2 come modulo scelto e visto nelle ultime uscite nel campionato della Serie C. Confermato Voltolini tra i pali, dovremmo quindi vedere di nuovo titolari Filippini e Birindelli sulle corsie più esterne della difesa: reparto completato poi da Carillo e Ingrosso, di nuovo in campo dal primo minuto. Per la mediana ecco qualche ballottaggio: Izzillo infatti si gioca la maglia con De Victis per far coppia al centro con Gucher, mentre sulla sinistra Maza rimane in dubbio con Mancini, mentre Giannone non teme per la propria titolarità. Ampio ballottaggio pure in attacco: qui infatti sia Negro che Masucci, rischiano il posto con Lisi e Ferrante, anche se la maglia numero 29 appare più in forma che mai in questo periodo.

QUOTE E PRONOSTICO

Visti i diversi piazzamenti in classifica (Prato penultimo in graduatoria mentre il Pisa è terzo), appare abbastanza logico che il pronostico alla vigilia arriva alla compagine nerazzurra, benchè sia ospite questa sera al Mannucci. Controllando le quote fissate alla vigilia dalla snai ci accorgiamo della veridicità del pronostico. Nell’1x2 ecco infatti che la vittoria casalinga del Prato è stata quotata a 4.50, contro a un molto più basso 1.75, assegnato al successo del Pisa: pareggio invece valutato a 3.30.

