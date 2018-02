Probabili formazioni/ Inter Bologna: quote, le ultime novità live (Serie A 24^ giornata)

Probabili formazioni Inter Bologna: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano a San Siro. Icardi recupera, felsinei ancora senza Verdi

11 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Inter Bologna, Serie A 24^ giornata (Foto LaPresse)

Inter Bologna è valida per la ventiquattresima giornata nel campionato di Serie A 2017-2018: le due squadre scendono in campo alle ore 15:00 di domenica 11 febbraio. A San Siro i nerazzurri tornano a caccia di una vittoria che manca ormai da tempo (otto partite): un periodo negativo che ha impedito alla squadra di Luciano Spalletti di rimanere in corsa per lo scudetto, generando anche il ritorno delle due romane che adesso sono avversarie serissime per la Champions League. Periodo di flessione anche per il Bologna: nonostante l’ampio vantaggio sul terzultimo posto, i felsinei sanno bene di poter essere ancora coinvolti nella corsa per non retrocedere e allora hanno bisogno di mettere punti in cascina per evitare guai. Aspettando che le due squadre scendano sul terreno di gioco dello stadio Giuseppe Meazza, studiamo in maniera più approfondita le scelte dei due allenatori nel dettaglio delle probabili formazioni di Inter Bologna.

QUOTE E PRONOSTICO

Inter nettamente favorita per la partita di San Siro: lo dicono anche le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, secondo cui il segno 1 per la vittoria nerazzurra vale 1,50 mente il segno 2 che identifica il successo esterno del Bologna arriva addirittura ad un valore di 7,00. Dovrete giocare il segno X se credete che questa partita possa finire pari: in questo caso allora il vostro guadagno sarebbe di 4,25 euro per ogni singolo euro che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI INTER BOLOGNA

I DUBBI DI SPALLETTI

Nonostante il periodo negativo, Spalletti non cambia: contro il Bologna potrebbe vedersi il centrocampo a tre che era già stato sperimentato contro il Crotone la scorsa domenica - nel caso Rafinha sarebbe sicuramente titolare, posizionandosi da mezzala al fianco di Borja Valero e Matias Vecino - ma più probabilmente sarà ancora 4-2-3-1 con lo spagnolo sistemato sulla trequarti tra Candreva e Perisic, con Icardi che sembra aver recuperato dal problema fisico e, magari stringendo un po’ i denti, sarà regolarmente in campo come prima punta. A centrocampo appunto si gioca con il solito “doble pivote”, per usare l’espressione spagnola: Matias Vecino è sicuro del posto, al suo fianco sembra essere Brozovic e dunque si prospetta un’altra panchina per Gagliardini. In difesa c’è il solito ballottaggio delle ultime settimane: tre giocatori per la maglia di terzino sinistro, con Joao Cancelo che sembra in vantaggio su Santon e Dalbert. D’Ambrosio sarà titolare, e c’è anche l’ipotesi che possa scambiarsi il posto con Cancelo; in porta andrà Handanovic, naturalmente davanti all’estremo difensore sloveno la coppia di centrali sarà composta da Miranda e Skriniar.

GLI 11 DI DONADONI

Anche Donadoni segue lo status quo: dovrebbe giocare con il 4-3-3 e l’avanzamento di Dzemaili nel tridente offensivo, nel ruolo di esterno atipico e tattico. L’alternativa è l’inserimento di Federico Di Francesco, ma il tecnico del Bologna non vuole rinunciare al dinamismo di Donsah nei tre di centrocampo; al fianco del ghanese giocherà come sempre Pulgar, sull’altra mezzala invece ecco Andrea Poli. Il centrocampista è uno degli ex di questa sfida: nel Bologna ce ne saranno altri tre con la maglia da titolare. Uno sulla fascia destra difensiva, che è Ibrahima Mbaye; gli altri due nel reparto avanzato, ovviamente Destro e Palacio (il primo come centravanti, il secondo da esterno ma con libertà di movimento. In difesa dopo l’infortunio si rivede Giancarlo Gonzalez, ma il titolare al centro dello schieramento dovrebbe essere Helander insieme a De Maio; Masina giocherà come terzino sinistro, in porta chiaramente ci sarà Mirante, anche perchè Angelo Da Costa è ai box (insieme a Verdi, che dovrebbe tornare a fine mese).

PROBABILI FORMAZIONI INTER BOLOGNA: IL TABELLINO

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 37 Skriniar, 25 Miranda, 7 Joao Cancelo; 77 Brozovic, 11 Vecino; 87 Candreva, 20 Borja Valero, 44 Perisic; 9 Icardi

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 21 Santon, 13 Ranocchia, 2 Lisandro Lopez, 29 Dalbert, 5 Gagliardini, 8 Rafinha, 17 Karamoh, 23 Eder, 99 Pinamonti

Allenatore: Luciano Spalletti

Squalificati: -

Indisponibili: -

BOLOGNA (4-3-3): 83 Mirante; 15 I. Mbaye, 6 De Maio, 18 Helander, 25 Masina; 16 A. Poli, 5 Pulgar, 77 Donsah; 11 Krejci, 10 Destro, 24 Palacio

A disposizione: 29 Santurro, 4 Krafth, 3 G. Gonzalez, 26 S. Romagnoli, 35 Torosidis, 12 Crisetig, 2 Nagy, 14 F. Di Francesco, 21 Falletti, 19 Avenatti, 8 Orsolini

Allenatore: Roberto Donadoni

Squalificati: -

Indisponibili: A. Da Costa, Verdi

