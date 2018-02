Probabili formazioni/ Roma Benevento: quote, le ultime novità live (Serie A 24^ giornata)

Probabili formazioni Roma Benevento: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. I padroni di casa sono in totale emergenza, soprattutto a centrocampo

11 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Roma Benevento, Serie A 24^ giornata (Foto LaPresse)

Roma Benevento si gioca alle ore 20:45 di domenica 11 febbraio ed è il posticipo nella 24^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018: squadre in campo allo stadio Olimpico per una partita che per i padroni di casa rappresenta una grande occasione, quella cioè di avvicinare il quarto posto che significa qualificazione in Champions League. Tornata alla vittoria dopo sei giornate, la Roma deve sfruttare il calendario favorevole e battere gli stregoni che, avendo raccolto 7 punti in 23 partite e reduci da tre sconfitte consecutive, sono sostanzialmente condannati alla retrocessione a meno che non riescano a fare un miracolo, vale a dire più o meno fare il doppio dei punti centrati fino a ora, ma con molte meno giornate a disposizione. Vediamo subito in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco per la partita di questa sera, leggendo in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Roma Benevento.

QUOTE E PRONOSTICO

Differenza netta tra le due squadre nel pronostico: l’agenzia di scommesse Snai ha quotato la partita dello stadio Olimpico e ha assegnato un valore di 1,15 al segno 1 che identifica la vittoria della Roma. E’ curioso notare, oltre alla distanza tra questo segno e la quota posta sulla vittoria del Benevento (16,00 per il segno 3), come la cifra sul segno X - che dovrete giocare qualora pensiate che questa partita finirà con un pareggio - sia esattamente la metà rispetto all’eventualità che gli stregoni portino a casa la posta piena: dunque con il pari portereste a casa 8,00 volte la somma che avrete deciso di investire sulla giocata.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA BENEVENTO

I DUBBI DI DI FRANCESCO

Sarà difficile per Eusebio Di Francesco mettere in campo una formazione credibile: il problema è a centrocampo, dove Nainggolan e Lorenzo Pellegrini devono scontare la squalifica e Gonalons è ancora ai box per infortunio. C’è di più: De Rossi è di fatto a disposizione ma non è al meglio. Dovrà essere lui a stringere i denti in quello che sarà comunque un 4-2-3-1, la sola alternativa è Gerson che però, utilizzato spesso e volentieri come esterno offensivo, non ha le caratteristiche per fare il mediano (lo stesso si può dire del pur versatile Florenzi, destinato invece a giocare come terzino destro). Con Strootman sicuro del posto in mezzo al campo, a giocare da trequartista sarà uno tra Cengiz Under e Diego Perotti, con l’altro che si sposterà sull’esterno destro; dall’altra parte agirà El Shaarawy, con Dzeko che come lo scorso anno farà il riferimento avanzato davanti a questa linea di mezzepunte. L’unico reparto che non cambia è la difesa: a sinistra c’è Kolarov - ancora chiamato agli straordinari, perchè Jonathan Silva è indisponibile - in mezzo e a protezione di Alisson la coppia formata da Fazio (migliore in campo domenica scorsa contro il Verona) e Manolas. La panchina, anche a causa di un Bruno Peres, messo fuori rosa, è cortissima: praticamente sono sei i giocatori a disposizione, di cui due portieri.

LE SCELTE DI DE ZERBI

Anche per Roberto De Zerbi bisognerà sciogliere qualche nodo: ballottaggio tra Billong e Andrea Costa nella difesa a tre davanti a Puggioni, con Djimsiti e Venuti che invece dovrebbero giocare; sulla corsia destra c’è l’ex D’Alessandro ma con Bacary Sagna che spinge per l’esordio con questa maglia, dall’altra parte il ballottaggio riguarda Gaetano Letizia e Parigini. Dipenderà dall’atteggiamento che il Benevento vorrà avere: da perdere c’è poco, quindi è possibile che la squadra vada in campo a trazione anteriore. Guilherme per esempio dovrebbe passare dal ruolo di finto centravanti a quello di interno di qualità e inserimento; un attaccante aggiunto che però parte dal centrocampo, dall’altra parte ci sarà Sandro che viaggia verso una maglia da titolare con Cataldi a contendere a Nicolas Viola (ma con netto vantaggio) il posto da playmaker. Nel reparto offensivo ha recuperato Iemmello, ma D Zerbi dovrebbe affidarsi a Massimo Coda: Brignola resta in ballottaggio per affiancare l’ex Parma e Salernitana, ma questo ruolo al momento sembra destinato a Djuricic che all’occorrenza può aiutare a infoltire la mediana e sviluppare la manovra della squadra.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA BENEVENTO: IL TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): 1 Alisson; 24 Florenzi, 44 Manolas, 20 Fazio, 11 Kolarov; 16 De Rossi, 6 Strootman; 17 Cengiz Under, 8 Perotti, 92 El Shaarawy; 9 Dzeko

A disposizione: 28 Skorupski, 18 Lobont, 5 Juan Jesus, 30 Gerson, 23 Defrel, 48 Antonucci

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Squalificati: Lo. Pellegrini, Nainggolan

Indisponibili: Karsdorp, Jonathan Silva, Schick

BENEVENTO (3-5-1-1): 81 Puggioni; 23 Venuti, 6 Djimsiti, 21 A. Costa; 7 D’Alessandro, 30 Sandro, 8 Cataldi, 66 Guilherme, 3 G. Letizia; 31 Djuricic; 11 M. Coda

A disposizione: 22 Brignoli, 83 Sagna, 29 Billong, 16 Tosca, 20 L. Memushaj, 4 Del Pinto, 14 N. Viola, 87 Lombardi, 26 Parigini, 33 Iemmello, 25 Diabaté, 99 Brignola

Allenatore: Roberto De Zerbi

Squalificati: Lucioni

Indisponibili: Antei

