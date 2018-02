Pronostico Roma-Benevento/ Il punto di Maurizio Turone (esclusiva)

Pronostico Roma Benevento: intervista esclusiva a Maurizio Turone sulla partita in programma all'Olimpico per la Serie A. Vietato distrarsi in casa di Di Francesco!.

11 febbraio 2018 INT. Maurizio Turone

Pronostico Roma Benevento (LaPresse)

Stasera la Roma affronterà il Benevento alle ore 20.45 per la 24^ giornata della Serie A: un match facile sulla carta per i giallorossi, che però non si presentarono all’Olimpico al top della condizione. La compagine di Di Francesco, di ritorno dal successo con il Genoa, appare inevitabilmente monca, viste le numerose assenze annunciate tra infortuni, squalifiche e mancate convocazioni. Di contro invece ecco che all’Olimpico si presenterà al gran completo la squadra di De Zerbi, benchè sia ancora fanalino di coda della classifica di Serie A. Per presentare questo match tra Roma e Benevento abbiamo sentito l'ex giocatore capitolino Maurizio Turone: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una partita che sulla carta dovrebbe vedere favorita la Roma ma che non per questo dovrebbe vedere la formazione giallorossa disattenta. Del resto sono spesso gli incontri più facili quelli in cui bisogna tenere maggiore attenzione!

Quindi nessun atteggiamento di sufficienza da parte della squadra di Di Francesco in quest'incontro. No lo escludo, i giocatori affronteranno la partita col Benevento nel modo ideale, andando in campo pronti a dare tutto.

La formazione di Di Francesco però potrebbe pensare all'incontro di Champions? Si affronta una partita alla volta, la Roma poi è in corsa per la qualificazione alla Champions e questo obiettivo resta fondamentale per i giallorossi questa stagione.

Come lo vede? Lazio, Inter e Roma sono raccolte in pochi punti, c'è una lotta molto serrata che potrebbe concludersi a fine stagione.

Ci sarà la conferma di Under col Benevento? Sarà poi Di Francesco a decidere. Posso dire che a me Under piace molto. Il giocatore turco ha molto talento, è promettente, pieno di voglia di far bene come ha dimostrato anche il suo gol di Verona.

Perotti nel tridente offensivo? Potrebbe essere, Perotti ha avuto alcuni problemi fisici, resta un ottimo giocatore. La sua presenza nel tridente offensivo giallorosso potrebbe essere importante.

Preferisce Florenzi in difesa o a centrocampo? Florenzi può giocare in ogni parte del campo, è un giocatore universale. Un calciatore dotato di una grande classe, un vero campione!

Che incontro si aspetta dal Benevento? Il Benevento cercherà di fare la sua partita contro una Roma più forte tecnicamente. Cercherà di esprimersi come altre volte, puntando a ottenere il massimo all'Olimpico, a uscire con un risultato positivo.

Pensa che De Zerbi possa adottare qualche soluzione particolare? E' il mestiere dell'allenatore quello di studiare sempre le soluzioni tattiche migliori. Non è poi sempre così facile che i calciatori possano metterli in pratica, giocare un calcio ideale in campo.

Il suo pronostico su quest'incontro. Penso che la Roma dovrebbe vincere col Benevento e continuare a conquistare i tre punti come a Verona. Con l'Hellas la Roma si era sbloccata dopo tanto tempo per un successo molto importante!

(Franco Vittadini)

