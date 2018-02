Ravenna Latina/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Serie A1 22^ giornata)

Diretta Ravenna Latina: info streaming video e tv. I romagnoli tornano a casa per rimediare punti preziosi in ottica play off, sempre più vicini, contro una diretta rivale.

11 febbraio 2018 Michela Colombo

La formazione di Ravenna (da facebook)

Ravenna-Latina, diretta dagli arbitri Andrea Pozzato e Umberto Zanussi è la partita di volley maschile in programma oggi domenica 11 febbraio al Pala De Andrè: fischio d’inizio fissato alle ore 18.00 per questo incontro della 22^ giornata della Serie A1. Il campionato della Superlega corre veloce e dopo anche l’ultimo turno infrasettimanale vissuto mercoledì e giovedi, ecco che il grande volley torna in campo da protagonista. Al Pala de Andrè si accenderà poi un match davvero di gran peso specie in ottica play off scudetto ormai sempre più vicini: i romagnoli di Fabio Soli vorranno mentre in sicurezza il proprio piazzamento mentre la Top volley proverà a ridurre il distacco in classifica con il medesimo obbiettivo nel mirino.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita tra Ravenna a Latina sarà visibile in diretta tv, sulla tv di stato. Appuntamento quindi, come al solito, alle ore 18.00 al canale Raisport +, al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Sarà ovviamente garantita anche la diretta streaming video della partita attesa a Pala De Andrè, tramite il servizio gratuito raiplay.it.

QUI RAVENNA

Dopo le belle soddisfazioni in Europa, la compagine di Fabio Soli ha messo nel mirino i play off della Serie A1, considerati l'obbiettivo minimo a inizio stagione 2017-2018. Di certo la compagine romagnola, sulla carta, ha tutte le caratteristiche per farcela, ma nello stesso tempo deve rimediare a qualche scivolata di troppo rimediata anche a causa della gestione del doppio impegno sul continente. Soli e i suoi quindi sono un po' costretti a vincere tutti i prossimi incontri o quasi. Il calendario in questo senso sta diventando tiranno e le occasioni per fare bene non saranno poi troppe, specialmente se ricordiamo che Ravenna avrà ancora da affrontare nel girone di ritorno Modena e Perugia.

QUI LATINA

Ancor più attenzione poi la dovrà fare la Top Volley che approda a questo turno per la Superlega con solo 22 punti a bilancio e appena la decima posizione nella classifica con un distacco di ben 8 lunghezze sul Padova, ferma all'ottava e ultima posizione valida per i play off scudetto. A conti fatti ancora nulla è perduto per la Top Volley ma ora serve tornare a vincere specialmente dopo i 3 KO di fila rimediati negli ultimi turni. L'impresa oggi di sicuro non è facile per Latina dato che di fronte si troverà pure una diretta concorrente dotata di maggior malizia ed esperienza: l'obbiettivo play off però sarà ovviamente una motivazione sufficiente per i ragazzi di Di Pinto.

