Reggina-Francavilla/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Reggina-Virtus Francavilla: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. Match di centro classifica tra due squadre in piena zona limbo.

11 febbraio 2018 Stefano Belli

Reggina-Virtus Francavilla, diretta dal signor Andrea Capone, domenica 11 febbraio 2018 alle ore 14.30, sarà una sfida relativa alla venticinquesima giornata di campionato nel girone C di Serie C. Match di centro classifica tra due squadre che si stanno dividendo tra ambizioni di play off e paura di restare invischiare nella zona retrocessione. Non può sicuramente considerarsi al sicuro la Reggina, che vanta al momento quattro punti di vantaggio sulla zona calda ed altrettante lunghezze di distanza sulla zona play off. Gli amaranto sono in serie positiva da quattro partite, grazie alle due vittorie ottenute contro Catanzaro e Paganese e agli ultimi due pareggi contro il Matera in trasferta ed il Fondi in casa.

Un andamento lento ma costante che sta portando la Reggina fuori dal guado dopo un momento molto difficile, in cui la società ha comunque mantenuto barra dritta dando fiducia al gruppo. Dall'altra parte, c'è una Virtus Francavilla ancora cinque punti avanti ai diretti avversari e ancora in zona play off, ma allo stesso tempo a digiuno di vittorie in campionato da ben cinque partite. Solo tre punti ottenuti in questo arco di tempo dalla formazione pugliese, che nell'ultimo match disputato in campionato non è andata oltre lo zero a zero casalingo contro il pur ostico Rende: serve un altro rendimento al Francavilla per confermarsi per il secondo anno di fila rivelazione del campionato.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Il match Reggina Virtus Francavilla non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, la possibilità di seguire l'incontro in diretta streaming video via internet per gli abbonati o per chi acquisterà l'evento singolo sul sito elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI REGGINA VIRTUS FRANCAVILLA

Allo stadio Granillo di Reggio Calabria si fronteggeranno queste probabili formazioni. Reggina in campo con Cucchietti in porta e una difesa a tre con Pasqualoni, Auriletto e Ferrani schierati dal primo minuto. A centrocampo spazio per Marino, Fortunato e Castiglia, mentre il montenegrino Hadziosmanovic si muoverà sulla corsia laterale di destra ed Armeno sulla corsia laterale di sinistra. In attacco, confermato il tandem Bianchimano-Sparacello. Risponderà la Virtus Francavilla con Saloni estremo difensore alle spalle di una difesa a tre composta da Prestia, Agostinone e De Toma. Pino sarà l'esterno laterale di destra mentre Albertini si occuperà della fascia sinistra, con Folorunsho, Biason e Sicurella chiamati a muoversi al centro della linea mediana. In attacco, al fianco del paraguaiano Lugo Martinez ci sarà Madonia.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Sarà scontro fra 3-5-2 a livello trattico tra Reggina e Virtus Francavilla. All'andata lo scontro fra calabresi e pugliesi è terminato uno a uno, al vantaggio della Virtus con Saraniti ha risposto De Francesco, mentre nell'ultimo precedente a Reggio Calabria, il 23 aprile 2017, è stata la Reggina a imporsi con il punteggio di tre a due, con gol di Bianchimano, Leonetti e Bangu (per i pugliesi a segno Abate con una doppietta).

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote per la sfida vedono i bookmaker considerare in grande equilibrio il match, con vittoria interna quotata 2.50 da William Hill e vittoria in trasferta quotata 2.90 da Betclic. Il pareggio viene proposto ad una quota di 2.95 da Bwin, mentre Bet365 offre a 2.35 la quota dell'over 2.5 e a 1.57 la quota dell'under 2.5.

