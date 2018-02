Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite (24^ giornata)

Risultati Serie A, 24^ giornata: classifica aggiornata e diretta gol live score delle sei partite che si giocano domenica 11 febbraio. In campo Inter e Roma, bella sfida a Marassi

11 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Il ritorno delle coppe europee ha avuto la sua incidenza sul calendario di Serie A 2017-2018: la 24^ giornata, quarta del girone di ritorno, è stata inaugurata da ben quattro anticipi e dunque domenica sono appena sei le partite che vedremo. Come sempre si parte con il lunch match delle ore 12:30 che è Sassuolo-Cagliari; alle ore 15:00 saranno invece di scena Chievo-Genoa, Inter-Bologna, Sampdoria-Verona e Torino-Udinese, alle ore 20:45 si chiude con il posticipo serale che è Roma-Benevento. Una domenica “strana”: tante big hanno giocato nei giorni precedenti e dunque le sfide che vedremo oggi riguardano più che altro la salvezza. Non solo, tuttavia: Inter e Roma danno vita a una sfida diretta per il quarto posto, la Sampdoria ambisce a farla diventare una corsa a tre. Staremo a vedere, di sicuro non ci annoieremo in questa lunga giornata.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A (24^ GIORNATA)

RISULTATI ANTICIPI SERIE A, VINCONO NAPOLI E JUVENTUS

Fiorentina - Juventus 0-2. Vittoria molto meno netta rispetto a quello che dice il risultato , 0-2, con gli uomini di Allegri che hanno avuto il loro bel daffare per gestire un'ostica Fiorentina. La squadra viola è scesa in campo ottimamente e nel primo tempo è stata autrice di un buon possesso palla, culminato in un palo e un rigore prima concesso dall'arbitro Guida e poi negato giustamente grazie all'intervento della VAR. Nella secondo frazione di gioco partita sbloccata dall'ex di giornata, Federico Bernardeschi, autore di una punizione dal limite dell'aria, con il tiro che dopo aver aggirato la barriera si è insaccato alla destra del portiere. Raddoppio nei minuti finale del solito Higuain, bravo a capitalizzare una ripartenza dei bianconeri. Arbitraggio nel complesso sufficiente, anche se l'arbitro è sembrato molto indeciso nella gestione del rigore in particolare, e di tutto il match in generale.

Spal – Milan 0-4. Risultato rotondo che forse punisce in maniera troppo evidente la squadra di casa, complice però di aver concesso troppo agli avversari. Cornice di pubblico splendida al Paolo Mazza di Ferrara, con il Milan che rinuncia a Kalinic per far spazio a Cutrone. E sarà proprio il giovane 63 rossonero a indirizzare la gara sui binari giusti al 2° del primo tempo, ribattendo in rete dopo una goffa respinta del centrale di casa Meret. Acquisito il vantaggio la squadra di Gattuso attende l’avversario e colpisce altre tre volte ancora con Cutrone, con Biglia e con Borini, da segnalare un palo colpito dalla Spal alla fine del primo tempo, legno che forse poteva riaprire la gara. Discreto l’arbitraggio di Mariani che al di là di qualche cartellino giallo è stato veramente poco impegnato, in quella che è stata una gara sostanzialmente corretta.

Crotone – Atalanta 1-1. Solo pareggio invece tra Crotone e Atalanta in un match che non ha offerto molte emozioni agli spettatori. La partita è stata comunque condizionata dalle condizioni pesanti del campo, con il terreno di gioco reso viscido dalla nottata di pioggia che si è abbattuta sulla Calabria. Il match ha vissuto le sue emozioni nel finale, a meno di dieci minuti dal triplice fischio errore del portiere ospite che lascia la palla nei piedi di Mandragona che insacca facilmente. La squadra di Gasperini non ci sta e all’88° Palomino ristabilisce le distanze. Sufficiente la direzione dell’arbitro, il Sig. Massa di Imperia la cui unica decisione importante è stata quella di dare avvio al match viste le condizioni del campo veramente al limite.

Napoli – Lazio 4-1. Classica partita dai due volti con gli ospiti padroni del campo per il primo tempo e i padroni di casa che hanno letteralmente dominato il secondo. La differenza e di conseguenza il risultato lo hanno fatto la diversa caratura tecnica da parte degli uomini di Sarri bravi a ristabilire sui giusti binari un match che si era messo malissimo, a causa del goal iniziale di de Vrij. Napoletani molto nervosi via via che la prima frazione scorreva via, a farne le spese l’allenatore cacciato dopo l’ennesima protesta. Nonostante la mancanza della propria guida tecnica gli azzurri riuscivano ad agguantare il pareggio in extremis, con Callejon liberato perfettamente da un imbucata di Jorginho. Secondo tempo invece tutto a favore dei napoletani che spinti dal loro pubblico mettono a segno un uno-due fenomenale, prima e Wallace a calciare il pallone nella propria porta, poi Zielinski che fortunosamente devia un tiraccio di Mario Rui, chiude i giochi Mertens per il definitivo 4 a 1. Buono l’arbitraggio di Banti coadiuvato ottimamente dalla VAR, che di fatto ha controllato e convalidato tutti i goal degli azzurri.

LE PRIME POSIZIONI IN CLASSIFICA

Il duello per lo scudetto è andato in scena nei giorni scorsi, ma oggi sono coinvolte Inter, Roma e Sampdoria; tre squadre che sono in corsa per il quarto posto che da quest’anno qualifica direttamente per la Champions League. I blucerchiati vanno assolutamente inseriti nella corsa: in questo momento sicuramente la distanza è ancora ampia, ma il ritmo delle avversarie è calato e dunque ci sono possibilità per la squadra di Marco Giampaolo, che continua a essere molto convincente tra le mura amiche e, casomai, deve iniziare a cambiare passo in trasferta per crederci davvero. Inter e Roma ovviamente giocano su campi diversi una sfida diretta che potrebbe continuare da qui alla fine del campionato; le due sperano di coinvolgere una Lazio che ha ultimamente frenato, rendendo la lotta ancora più entusiasmante se consideriamo che anche il Milan, che sembrava decisamente tagliato fuori, ha adesso le sue possibilità di tornare a fare la voce grossa. Alle spalle di queste squadre, occhio a Torino e Udinese impegnate in uno scontro diretto: sicuramente non corrono per la Champions, ma possono ambire a una posizione in Europa League se riusciranno a trovare continuità nei risultati (vale soprattutto per i granata, perché l’Udinese della gestione Massimo Oddo ha un ritmo che solo Napoli e Juventus sono riuscite a tenere).

LA CORSA ALLA SALVEZZA

Con la vittoria del Genoa sul campo della Lazio la corsa alla salvezza è diventata ancora più entusiasmante: la partita del Mapei Stadium è importantissima per un Sassuolo che ha perso la via e si è fatto risucchiare nelle ultime posizioni. Il Cagliari da trasferta non è lo stesso della Sardegna Arena e bisogna provare ad approfittarne; allo stesso modo il Chievo, che ha gli stessi punti dei neroverdi ed è la squadra più in difficoltà tra quelle coinvolte, ha la possibilità di battere un Genoa che lontano da Marassi non offre le stesse garanzie. Il ritornello è lo stesso per tutte, o quasi: un pareggio serve a poco, anche se per esempio l’attuale classifica di Cagliari e Genoa, e il fatto che giochino fuori casa, può far pensare che oggi prendersi anche solo un punto sarebbe positivo, anche perché consentirebbe di mantenere le distanze invariate rispetto alla concorrenza. Sia come sia, la corsa per salvarsi è tutt’altro che scontata: anche il Verona, sia pure con un ritmo singhiozzante, ha ottime possibilità di uscire dalle ultime tre posizioni trovando un paio di buoni risultati. Staremo a vedere: questa giornata potrebbe stravolgere ancora una volta le gerarchie in fondo alla classifica.

RISULTATI SERIE A CLASSIFICA, 24^ GIORNATA

Ore 12:30 Sassuolo-Cagliari

Ore 15:00 Chievo-Genoa

Ore 15:00 Inter-Bologna

Ore 15:00 Sampdoria-Verona

Ore 15:00 Torino-Udinese

Ore 20:45 Roma-Benevento

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 63

Juventus 62

Lazio 46

Inter 45

Roma 44

Sampdoria 38

Atalanta 37

Milan 35

Udinese, Torino 33

Fiorentina 31

Bologna 27

Genoa, Cagliari 24

Chievo, Sassuolo 22

Crotone 21

Spal 17

Verona 16

Benevento 7

