Risultati Serie C/ Classifiche aggiornate, diretta gol live score gironi A, C (25^ giornata)

Risultati Serie C, 25^ giornata: classifiche aggiornate e diretta gol live score dei gironi A e C. Livorno e Lecce comandano le due graduatorie, Catania e Siena sono le prime inseguitrici

11 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Risultati Serie C, 25^ giornata (Foto LaPresse)

Siamo pronti a vivere un’altra entusiasmante giornata nel campionato di Serie C 2017-2018: domenica 11 febbraio prosegue il programma del 25^ turno, come sempre con i gironi A e C che sono coinvolti. Possiamo andare a vedere ne dettaglio quali sono le partite che ci attendono: per il girone A si parte alle ore 14:30 con Arezzo-Alessandria, Cuneo-Pistoiese, Monza-Arzachena, Olbia-Pro Piacenza e Piacenza-Lucchese. Alle ore 16:30 avremo Livorno-Pontedera, chiusura alle ore 18:30 con Prato-Pisa e Viterbese-Gavorrano. Anche il girone C apre alle ore 14:30, nello specifico con Casertana-Trapani, Catanzaro-Sicula Leonzio, Fondi-Juve Stabia, Monopoli-Fidelis Andria, Paganese-Matera e Reggina-Virtus Francavilla; alle ore 16:30 due partite, ovvero Catania-Cosenza e Siracusa-Akragas. Piatto davvero ricco: la classifica dei due gironi è sempre in evoluzione e anche oggi potrebbe avere un bello scossone.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE C

IL GIRONE A

Il Livorno è in flessione, ma fino a questo momento non ne ha approfittato nessuno: anzi, nelle prime posizioni di questo girone abbiamo vissuto una fase di stanca che ha abbassato la quota della promozione diretta. Realisticamente ci sperano in quattro: la Giana Erminio non ci ha mai davvero puntato, e in più ha 17 punti di ritardo dalla capolista. I lombardi aprono una sorta di seconda parte della classifica, decisamente più intrigante: tra i loro 34 punti e i 24 della Pro Piacenza ci sono ben dodici squadre, ma potremmo anche dire che tra la stessa Giana e l’Arezzo i punti di differenza sono 5, e le formazioni coinvolte sono nove. Insomma: la corsa ai playoff continua a entusiasmare e sono tante le squadre che se la possono giocare. Alcune di queste ovviamente devono anche stare attente alla situazione in coda: la Lucchese per esempio è a quattro punti dal decimo posto, ma al tempo stesso ne ha anche appena due di vantaggio sui playout. A proposito: Prato e Gavorrano chiudono la classifica, con 6 punti da recuperare al Cuneo che, a sua volta, si trova a cinque lunghezze dalla salvezza diretta.

IL GIRONE C

Il Trapani ha avuto un periodo difficile e si è staccato dalle prime due: per tornare a giocarsi davvero la promozione diretta in Serie B ha bisogno di un filotto di vittorie, e oggi può centrare la seconda consecutiva sul campo di una Casertana che non riesce proprio a uscire dalla crisi. Dando per assodato che l’Akragas – che affronta anche una difficile situazione societaria – sarà una delle squadre che giocheranno i playoff, le altre tre al momento usciranno da una lista di quattro formazioni, ma Reggina e Sicula Leonzio non possono certo dirsi al sicuro; anche qui classifica piuttosto corta, e lotta per i playoff che si sta facendo interessante anche perché nell’ultimo turno (o almeno l’ultimo giocato, senza tenere conto del riposo) tra la quarta e la dodicesima posizione non ha vinto nessuno, con tanti pareggi che hanno lasciato la situazione invariata. Rispetto al Trapani, attenzione perché i siciliani potrebbero anche perdere il quarto posto a favore del Siracusa, ma anche il Rende – grande rivelazione – il Cosenza e il Matera hanno la possibilità di inserirsi nella lotta. Non quella per la promozione diretta, visto che la distanza è ormai intorno ai 20 punti e non ci sono più possibilità.

GIRONE A

Ore 14:30 Arezzo-Alessandria

Ore 14:30 Cuneo-Pistoiese

Ore 14:30 Monza-Arzachena

Ore 14:30 Olbia-Pro Piacenza

Ore 14:30 Piacenza-Lucchese

Ore 16:30 Livorno-Pontedera

Ore 18:30 Prato-Pisa

Ore 18:30 Viterbese-Gavorrano

CLASSIFICA GIRONE A

Livorno 51

Siena 45

Pisa 43

Viterbese 42

Giana Erminio 34

Monza 33

Carrarese 32

Alessandria, Olbia 31

Arzachena, Pistoiese 30

Piacenza, Arezzo (-1) 29

Pontedera 27

Lucchese 26

Pro Piacenza 24

Cuneo 21

Prato, Gavorrano 15

GIRONE C

Ore 14:30 Casertana-Trapani

Ore 14:30 Catanzaro-Sicula Leonzio

Ore 14:30 Fondi-Juve Stabia

Ore 14:30 Monopoli-Andria

Ore 14:30 Paganese-Matera

Ore 14:30 Reggina-Virtus Francavilla

Ore 16:30 Catania-Cosenza

Ore 16:30 Siracusa-Akragas

CLASSIFICA GIRONE C

Lecce 52

Catania 48

Trapani 40

Siracusa 36

Rende 35

Cosenza, Matera (-1) 34

Virtus Francavilla, Monopoli 31

Juve Stabia 30

Catanzaro (-1) 28

Bisceglie 27

Sicula Leonzio, Reggina 26

Fondi 23

Andria (-1), Casertana 22

Paganese 20

Akragas (-3) 11

