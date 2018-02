Risultati Serie D/ Classifiche aggiornate e live score. Gironi A, B, C, D, E, F, G, H, I (11 febbraio 2018)

Risultati Serie D: classifiche aggiornate e diretta live score delle partite dei nove gironi attesi in campo oggi domenica 11 febbraio 2018 alle ore 14.30.

11 febbraio 2018

Puntuale come ogni domenica torna protagonista il campionato della Serie D e ovviamente in campo oggi 11 febbraio sono attesi tutti i nove gironi di cui è composto. Come al solito non tutti i gruppi vivranno nel pomeriggio di oggi la medesima giornata, data la differente composizione dei gruppi: ricordiamo quindi che il girone A, B, e D disputeranno oggi la 26^ giornata regolare, mentre gli altri raggruppamenti affronteranno il loro 23^ turno. Ricordando infine che per tutti i campi il fischio d’inizio è atteso per le ore 14.30 andiamo quindi a vedere che sta succedendo nelle classifiche dei vari gironi.

GLI SCONTRI AL VERTICE

Partendo dal gruppo A ecco che notiamo il tentativo fallito di fuga del Gozzano: il club rossoblu infatti è caduto contro il Chieri e ora vanta appena due lunghezze di vantaggio sul Como che invece oggi scende in campo da grande favorito contro il Seregno. Stessa situazione pure ai vertici della graduatoria del gruppo B: qui infatti il Rezzato vanta ora appena una lunghezza di vantaggio sulla Pro Patria: il primo oggi se la vedrà con il Caravaggio (ottavo), il secondo con il Dro (18^). Sarò duello al vertice a distanza anche ai piani alti della classifica del giornata C: qui infatti resiste lo scontro tra Campodarsego e Virtus Verona, specie dopo il passo falso commesso dai capolista nel turno precedente. Considerando ancora i gruppi del nord e centro Italia ecco che invece nel girone D vediamo che in cima il Rimini non ha di che preoccuparsi. I romagnoli sono sempre i primi ora con 55 punti e 9 lunghezze di vantaggio sui primi avversari: pure la sfida di oggi con la Sangiovannese non pare spaventare i biancorossi.

OCCHIO AL TROINA

Volendo approfondire invece il discorso all’interno della classifica del girone E vediamo che se davanti a tutti resiste l'Unione Sanremo, ma alle spalle della formazione ligure è piena bagarre, con Real Forte Querceta e Ponsacco a pari punti e 6 lunghezze da recuperare. Nel gruppo F invece c’è grande attesa per lo scontro diretto al vertice tra Matelica e Vis Pesaro, rispettivamente la prima e seconda in classifica: attenzione però perchè sono ben 7 i punti che li separano. Nel girone G invece continua il cammino in solitaria del Rieti, capolista con 52 punti: neppure il KO rimediato con Albalonga ha danneggiato i numeri del club, che oggi alle ore 14.30 se la vedrà con il Flaminia. Ricordiamo invece che nel girone H continua il duello al vertice tra Potenza e Cavese: se i primi però oggi se la vedranno con i Nerostellati frattese (16^) i secondi invece affronteranno l’Audace Cerignola, terza forza del gruppo. Da segnalare infine ciò che sta accadendo nel raggruppamento I: il Troina rimane in testa, ma alle sue spalle e con solo 4 lunghezze di svantaggio rimangono in agguato Vibonese e Igea Virtus, oggi rispettivamente impegnate con Cittanovese e Portici.

RISULTATI SERIE D E CLASSIFICHE

Girone A

Borgaro-Olginatese

Borgosesia-Pro Sesto

Caronnese-Arconatese

Casale-Bra

Castellazzo-Varesina

Chieri-Folgore Caratese

Inveruno-Gozzano

Pavia-Calcio Derthona

Seregno-Como

Varese-Oltrepovoghera

1. Gozzano 25 18 2 5 43:18 56 2. Como 25 17 3 5 35:18 54 3. Caronnese 25 14 8 3 42:18 50 4. Pro Sesto 25 14 5 6 47:27 47 5. Chieri 25 12 9 4 40:23 45 6. Bra 25 11 7 7 35:30 40 7. Folgore Caratese 25 11 6 8 35:27 39 8. Borgosesia 25 9 7 9 28:25 34 9. Inveruno 25 9 7 9 30:36 34 10. Pavia 25 8 7 10 39:40 31 11. OltrepoVoghera 25 7 9 9 26:33 30 12. Borgaro 25 7 9 9 24:31 30 13. Olginatese 25 6 11 8 23:26 29 14. Varese 25 6 10 9 32:35 28 15. Varesina 25 6 9 10 20:30 27 16. Casale 25 5 11 9 30:33 26 17. Arconatese 25 6 5 14 20:37 23 18. Seregno 25 2 14 9 25:38 20 19. Calcio Derthona 25 3 8 14 14:36 17 20. Castellazzo 25 3 5 17 21:48 14

Girone B

Calcio Romaese-V Bergamo

Ciliverghe Mazzano-Scanzorosciate

Darfo Boario-Ciserano

Grumellese-Pontisola

Lecco-Lumezzane

Levico Terme-Milano C

Pro Patria-Dro

Rezzato-Caravaggio

Trento-Perglettese

1. Rezzato 24 16 4 4 52:24 52 2. Pro Patria 23 15 6 2 36:15 51 3. Pontisola 24 14 5 5 48:33 47 4. Darfo Boario 24 13 6 5 37:18 45 5. Pergolettese 23 12 7 4 36:26 43 6. Virtus Bergamo 24 12 3 9 32:27 39 7. Lecco 24 10 6 8 29:26 36 8. Caravaggio 24 10 5 9 31:33 35 9. Levico Terme 24 9 7 8 30:29 34 10. Milano City 23 8 8 7 33:27 32 11. Ciliverghe Mazzano 24 8 5 11 30:31 29 12. Crema 24 8 5 11 28:30 29 13. Lumezzane 24 8 5 11 25:32 29 14. Trento 24 8 3 13 26:43 27 15. Scanzorosciate 23 7 4 12 27:34 25 16. Ciserano 24 4 10 10 27:37 22 17. Grumellese 23 5 4 14 21:35 19 18. Dro 24 3 9 12 20:43 18 19. Calcio Romanese 23 2 4 17 20:45 10

Girone C

Adriese-V Verona

Arzignanochiampo-Legnago Salus

Calvi Noale-Liventina

Capordarsego-Belluno

Clodiense-Cjarlins Muzane

Este-Abano

Feltre-Montebelluna

Mantova-Delta Rovigo

Tamal-Ambrosiana

1. Campodarsego 22 15 3 4 50:31 48 2. Virtus Verona 22 14 5 3 43:25 47 3. ArzignanoChiampo 22 13 5 4 47:25 44 4. Mantova 22 12 4 6 44:29 40 5. Este 22 11 5 6 31:20 38 6. Feltre 22 10 5 7 37:32 35 7. Belluno 22 10 4 8 42:33 34 8. Adriese 22 9 5 8 31:22 32 9. Delta Rovigo 22 9 4 9 33:34 31 10. Tamai 22 7 7 8 36:35 28 11. Legnago Salus 22 7 6 9 30:34 27 12. Cjarlins Muzane 22 4 11 7 29:30 23 13. Clodiense 22 5 8 9 31:44 23 14. Ambrosiana 22 6 4 12 32:46 22 15. Montebelluna 22 5 6 11 24:33 21 16. Liventina 22 4 7 11 25:39 19 17. Calvi Noale 22 4 5 13 17:42 17 18. Abano 22 4 4 14 21:49 16

Girone D

Colligiana-Trestina

Forlì-Pianese

Imolese-Romgan C

Lentigione-Montevarchi C

Sammaurese-Correggese

Snagiovannese-Rimini

Sasso Marconi-Castelvetro

Tuttocuoio-Mezzolara

Vigor Carpaneto-Vivi Altoevere

Villabiagio-Fiorenziola

1. Rimini 25 16 7 2 45:24 55 2. Imolese 25 14 4 7 46:28 46 3. Fiorenzuola 25 12 10 3 35:17 46 4. Villabiagio 25 14 4 7 38:27 46 5. Forlì 25 12 7 6 38:29 43 6. Sangiovannese 25 11 7 7 26:24 40 7. Lentigione 25 10 8 7 28:20 38 8. Romagna Centro 25 9 9 7 29:23 36 9. Montevarchi Calcio 25 10 6 9 30:25 36 10. Sammaurese 25 10 5 10 21:19 35 11. Pianese 25 7 11 7 31:24 32 12. Vigor Carpaneto 25 7 9 9 33:33 30 13. Trestina 25 7 6 12 25:39 27 14. Sasso Marconi 25 6 9 10 23:37 27 15. Tuttocuoio 25 6 8 11 18:24 26 16. Castelvetro 25 6 7 12 31:41 25 17. Mezzolara 25 4 11 10 21:30 23 18. Correggese 25 5 8 12 24:36 23 19. Vivi Altotevere 25 5 7 13 27:44 22 20. Colligiana 25 6 3 16 18:43 21

Girone E

Albissola-Valdinievole Montecatini

Finale-Ponsacco

Ghivizzano Borgo-Rignanese

Lavagnese-Savona

Ligorna-Scandicci

San Donato-Real Forte Querceta

Seravezza Pozzi-Massese

Unione Sanremo-Argentina

Viareggio-Sestri Levante

1. Unione Sanremo 22 15 3 4 45:24 48 2. Real Forte Querceta 22 12 6 4 38:18 42 3. Ponsacco 22 11 9 2 37:21 42 4. Massese 22 10 7 5 33:21 37 5. Seravezza Pozzi 22 9 10 3 31:19 37 6. Viareggio 22 10 7 5 40:30 37 7. Albissola 22 10 6 6 34:24 36 8. Lavagnese 22 9 7 6 24:20 34 9. Ligorna 22 8 7 7 25:29 31 10. Savona 22 8 6 8 28:27 30 11. Sestri Levante 22 7 6 9 25:24 27 12. Ghivizzano Borgo 22 6 9 7 31:31 27 13. Finale 22 6 7 9 28:27 25 14. Rignanese 22 7 4 11 24:42 25 15. San Donato 22 6 6 10 26:29 24 16. Scandicci 22 3 3 16 23:40 12 17. Valdinievole Montecatini 22 1 8 13 14:45 11 18. Argentina 22 1 7 14 17:52 10

Girone F

Asd Pineto Calcio-Jesina

Avezzano-Sangiustese

Campobasso-Agnonese

Castelfidardo-Asd Frncavilla

L'Aquila-Fabriano C

Matelica-Vis Pesaro

Recanatese-Nerostellati Pratla

San Marino-Monticelli

Vastese-San Nicolò

1. Matelica 22 17 3 2 47:12 54 2. Vis Pesaro 22 15 2 5 39:21 47 3. Vastese 22 12 4 6 40:28 40 4. Avezzano 22 10 8 4 33:20 38 5. Castelfidardo 22 11 4 7 33:33 37 6. L'Aquila 22 9 7 6 33:23 34 7. San Marino 22 10 4 8 29:21 34 8. ASD Francavilla 21 9 6 6 31:21 33 9. Sangiustese 22 9 6 7 25:25 33 10. Campobasso 22 9 8 5 26:20 31 11. ASD Pineto Calcio 22 7 9 6 29:28 30 12. Jesina 22 6 7 9 19:29 25 13. Agnonese 22 6 4 12 13:20 22 14. San Nicoló 22 6 4 12 20:31 22 15. Recanatese 22 4 6 12 17:27 18 16. Fabriano Cerreto 22 5 2 15 20:41 17 17. Monticelli 21 1 11 9 13:27 14 18. Nerostellati Pratola 22 1 5 16 10:50 8

Girone G

Budoni-Albalonga

Cassino-Tortolì

Lanuesi C- Anzio C

Latina-Lupa Roma

Monterosi-sff Atletico

Nuorese-San Teodoro

Ostia Mare-Latte Dolce

Rieti-Flaminia

Trastevere C-Aprilia

1. Rieti 22 16 4 2 56:20 52 2. Albalonga 22 15 4 3 44:18 49 3. SFF Atletico 22 13 6 3 57:24 45 4. Trastevere Calcio 22 12 5 5 41:30 41 5. Latina 22 11 6 5 37:29 39 6. Cassino 22 11 4 7 35:31 37 7. Aprilia 22 9 9 4 30:23 36 8. Ostia Mare 22 10 6 6 29:29 36 9. Lupa Roma 22 8 7 7 30:31 30 10. Latte Dolce 22 8 4 10 27:30 28 11. Monterosi FC 22 7 6 9 29:29 27 12. Budoni 22 8 3 11 22:23 27 13. Flaminia 22 6 6 10 24:32 24 14. Tortoli 22 4 4 14 24:41 16 15. Nuorese 22 4 4 14 13:35 16 16. San Teodoro 22 3 6 13 26:47 15 17. Lanusei Calcio 22 4 3 15 24:45 15 18. Anzio Calcio 1924 22 3 5 14 17:48 14

Girone H

Cavese-Audace Cerignola

Filgro Molfetta-San Severo

Gragnano-Sarnese

Gravina-Picerno

Manfredonia-Aversa

Nardò-Francavilla

Potenza-Nerostellati frattese

Taranto-Pomigliani

Turris-Altamura

1. Potenza 22 17 4 1 60:20 55 2. Cavese 22 16 3 3 40:19 51 3. Audace Cerignola 22 14 3 5 43:24 45 4. Altamura 22 14 2 6 37:22 44 5. Taranto 22 13 3 6 34:25 42 6. Gravina 22 10 8 4 37:26 38 7. Picerno 22 10 7 5 32:18 37 8. Nardò 22 9 8 5 27:22 35 9. Gragnano 22 7 6 9 22:27 27 10. Pomigliano 22 6 7 9 30:30 25 11. Sarnese 22 5 8 9 31:37 23 12. Francavilla 22 5 6 11 30:44 21 13. Turris 22 6 6 10 21:31 20 14. San Severo 22 4 7 11 20:32 19 15. Aversa 22 3 8 11 16:33 17 16. Nerostellati Frattese 22 3 6 13 15:36 15 17. Manfredonia 22 2 8 12 25:49 12 18. Fulgor Molfetta 22 2 4 16 22:47 10

Girone I

Acireale-Messina

Cittanovese-Vibonese

Gela-Vesuvio Erconalese

Gelbison Cilento-Roccella

Isola capo rizzuto-Sancataldese

Nocerina-Palmese

Paceco-Ebolitana

Portici-Igea Virtus

Troina-Palazzolo

1. Troina 22 15 3 4 40:20 48 2. Vibonese 22 12 8 2 40:16 44 3. Igea Virtus 22 13 5 4 32:13 44 4. Nocerina 22 12 6 4 30:17 42 5. Vesuvio Ercolanese 22 11 6 5 32:18 39 6. AS Acireale 22 9 6 7 31:32 33 7. Sancataldese 22 9 5 8 29:23 32 8. Messina 22 8 7 7 31:27 31 9. Cittanovese 22 8 6 8 28:31 30 10. Gelbison Cilento 22 7 9 6 21:26 30 11. Gela 22 7 8 7 32:32 29 12. US Palmese 22 8 6 8 31:36 24 13. Portici 1906 22 7 3 12 21:29 24 14. Palazzolo 22 5 8 9 19:26 23 15. Roccella 22 6 5 11 19:28 23 16. Ebolitana 22 3 9 10 22:33 18 17. Paceco 22 3 2 17 19:46 10 18. Isola Capo Rizzuto 22 1 6 15 9:33 9

