Roma Benevento/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Roma Benevento, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Serie A. I capitolini continuano a inseguire il quarto posto

11 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Roma Benevento, Serie A 24^ giornata (Foto LaPresse)

Roma Benevento, partita diretta dall’arbitro Gianluca Manganiello, chiude il programma della 24^ giornata di Serie A 2017-2018: allo stadio Olimpico si gioca alle ore 20:45 di domenica 11 febbraio. E’ una grande occasione per la Roma: dopo aver mancato la vittoria a lungo, i giallorossi sono tornati a festeggiare i tre punti vincendo sul campo del Verona e adesso, sfruttando il calendario, hanno la possibilità di salire ancor più in classifica. La corsa alla Champions League è più aperta che mai e la Roma è iscritta: nonostante il rallentamento è ancora lì e ha tutte le occasioni per giocarsela. Il Benevento molto probabilmente è condannato alla Serie B: lo dicono i numeri, perchè la distanza che separa gli stregoni dalla salvezza è al momento di 10 punti. Sono tre in più di quelli raccolti nelle prime 23 giornate, e per chiudere il campionato mancano 15 partite: certamente recuperare questo margine non è tecnicamente impossibile, ma il ritmo a cui ha viaggiato il Benevento fino a qui imporrebbe un miracolo che difficilmente si può ipotizzare. Sia come sia, la squadra campana ha il dovere di provarci fino in fondo e posticipare il più possibile l’aritmetica retrocessione nel campionato cadetto.

ROMA BENEVENTO, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Roma Benevento è trasmessa in diretta tv dalle due emittenti a pagamento: sul satellite i canali sono Sky Sport Mix, Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 (in questo ultimo caso il codice d’acquisto è 412177), mentre sul digitale terrestre dovete andare su Premium Sport e Premium Sport HD. Entrambe le piattaforme mettono a disposizione come sempre il servizio di diretta streaming video: le due applicazioni, rispettivamente Sky Go e Premium Play, consentono di seguire la partita dello stadio Olimpico anche su PC, tablet e smartphone, e non sono richiesti costi aggiuntivi per attivarle sui propri dispositivi mobili.

IL CONTESTO

La Roma potrebbe aver archiviato il periodo nero con la vittoria del Bentegodi: la fase di stanca ha coinvolto anche Lazio e Inter e dunque ha sostanzialmente mantenuto invariate le cose nella lotta al quarto posto. Il dato positivo per Eusebio Di Francesco è che dopo sei partite consecutive con almeno un gol incassato la difesa è tornata a blindare la porta; quello negativo è che nelle ultime nove uscite la Roma non è mai segnato più di un gol, in questo senso la striscia più lunga era stata di quattro gare nel mese di ottobre. L’attacco insomma non produce quanto negli anni passati: se però la retroguardia sarà in grado di tenere, allora la Champions League potrebbe non essere preclusa ai giallorossi. Sul Benevento c’è poco da dire: vero che le 14 sconfitte consecutive e i 18 risultati senza vittorie sono un ricordo, ma dopo aver battuto Chievo e Sampdoria in serie gli stregoni non sono riusciti a sfruttare il momento e hanno perso le ultime tre partite. Dal punto di vista del gioco i miglioramenti si sono visti: il primo tempo contro il Napoli è stato confortante, ma ora bisogna alzare l’asticella e provare a fare anche i risultati. Purtroppo la squadra di Roberto De Zerbi non segna da 270 minuti; siamo ancora lontani dai 567 minuti di astinenza che si erano verificati a inizio campionato, tra il gol di Ciciretti a Marassi - il primo del Benevento in Serie A - e quello di Marco D’Alessandro contro l’Inter.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA BENEVENTO

Di Francesco ha problemi a centrocampo: Gonalons non è ancora pronto, Nainggolan e Lorenzo Pellegrini sono squalificati. Si giocherà necessariamente con il 4-2-3-1, ma anche con questo modulo un De Rossi non al meglio dovrà stringere i denti; in caso di forfait del capitano l’unica soluzione possibile è rappresentata da Gerson, con Strootman che sarà comunque titolare. In difesa solito assetto con Fazio e Manolas al centro, Florenzi a destra e Kolarov a sinistra; davanti è da decidere chi tra Cengiz Under e Perotti sarà utilizzato da trequartista alle spalle di Dzeko, sicuramente a destra ci sarà El Shaarawy mentre Schick è ancora indisponibile. Il Benevento gioca con la difesa a tre: Puggioni si è preso la maglia da titolare in porta, Djimsiti comanda la difesa e gioca in linea con Venuti e Andrea Costa. A centrocampo si va verso la conferma di Sandro; l’ex Tottenham sarà una delle due mezzali, con Guilherme probabilmente arretrato sul centrosinistra (a meno che non venga impiegato Nicolas Viola) e Cataldi - per lui quasi un derby - che sarà il metronomo della squadra. A spingere sulle corsie dovrebbero essere D’Alessandro (ex della partita) e Gaetano Letizia; davanti Djuricic si gioca il posto con il già citato Guilherme, la prima punta questa volta dovrebbe essere Massimo Coda.

QUOTE E PRONOSTICO

Evidentemente ci sono tanti fattori per i quali la Roma parte con i favori del pronostico nel posticipo di Serie A: raccolti e sommati, portano a una quota di 1,15 sul segno 1 secondo l’agenzia di scommesse Snai. Un dato che preso da solo dice già molto, ma ancora di più se comparato con la quota sul segno 2, che identifica il successo esterno del Benevento e vale addirittura 16,00 volte la posta. Sarebbe invece di 8,00 volte la somma che avrete deciso di investire sul pareggio la vincita in caso di pareggio: è il segno X se credete che non ci sarà un vincitore in questa partita dello stadio Olimpico.

