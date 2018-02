Sampdoria Verona/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

11 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Sampdoria Verona, Serie A 24^ giornata (Foto LaPresse)

Sampdoria Verona, a Marassi, viene diretta dall’arbitro Luca Pairetto; siamo nella 24^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018 e le due squadre scendono in campo alle ore 15:00 di domenica 11 febbraio. Contesti diversi ovviamente: la Sampdoria continua a puntare un posto in Europa League, ma visto il ritmo che ultimamente hanno tenuto le squadre davanti a lei potrebbe addirittura sognare la Champions League, anche se la distanza è ancora piuttosto ampia. Il Verona si deve salvare: oggi sarebbe in Serie B ma la sua situazione non è drammatica, perchè la classifica nelle zone basse è piuttosto corta e perchè gli scaligeri hanno già dimostrato di poter fare punti anche con squadre di livello superiore, come dimostrato dall’incredibile 4-1 rifilato alla Fiorentina (in trasferta). Chiaramente, guardando al contesto generale l’occasione ce l’hanno soprattutto i blucerchiati, che vogliono riprendere la marcia tenendo alle loro spalle squadre come Atalanta e Milan che hanno aumentato il passo, e minacciano di rubare il sesto posto alla squadra di Marco Giampaolo.

La Sampdoria è imbattuta da quattro partite, contando chiaramente anche il recupero dell’andata contro la Roma: due vittorie e due pareggi che hanno consentito ai blucerchiati di sognare addirittura il quarto posto come già detto, ma più nel concreto di rimanere in vantaggio per un posto in Europa League. Il rendimento tenuto da Marco Giampaolo e i suoi giocatori in casa continua a essere ottimo: l’ultima sconfitta è di metà dicembre e sono arrivati 26 punti sulle 12 partite giocate. Se ci riferissimo alle sole gare interne la Sampdoria sarebbe terza alle spalle di Juventus e Napoli; purtroppo ci sono anche le trasferte, e qui sicuramente i doriani possono e devono fare meglio per aumentare le loro ambizioni. Il Verona all’andata aveva strappato uno 0-0 al Bentegodi; gli scaligeri continuano a soffrire tanto come dimostrato dalle cinque sconfitte nelle ultime sei partite, ma ogni tanto sono in grado di piazzare colpi davvero importanti. Tra fine novembre e oggi hanno vinto solo tre volte, ma lo hanno fatto contro il Sassuolo (sfida diretta giocata in trasferta), il Milan con un netto 3-0 e appunto la Fiorentina, schiantata 4-1 al Franchi. A gennaio la squadra è stata a suo modo rivoluzionata: sono partiti tre giocatori importanti, sostituiti più o meno degnamente da un gruppo che adesso deve dimostrare di valere la salvezza.

Gaston Ramirez è squalificato: tegola per Marco Giampaolo che deve già fare a meno di Praet, il posto dell’uruguaiano sarà verosimilmente preso da Caprari che tornerà dunque ad agire sulla trequarti, supportando la coppia formata da Quagliarella e Duvan Zapata. Il resto della squadra ragionevolmente non dovrebbe cambiare: l’unica modifica può riguardare la corsia sinistra con Murru al posto di Strinic, poi Bereszynski confermato a destra con Silvestre e Gianmarco Ferrari a proteggere il portiere Viviano. A centrocampo è sempre Edgar Barreto a prendere il posto di Praet (che potrebbe tornare a fine mese), Torreira da playmaker e Linetty dall’altra parte completano il reparto. Nel Verona ballottaggio tra Matos e Aarons per uno dei due esterni nel tridente offensivo; Kean potrebbe piazzarsi dall’altra parte del campo lasciando a Lazar Petkovic il ruolo di prima punta. Fabio Pecchia gioca con il 4-3-3: in mediana Buchel si piazza al centro, mentre sulle mezzali ci saranno la corsa di Romulo e la capacità di inserimento di Valoti, che è favorito su Fossati. Spazio ancora a Vukovic al centro della difesa insieme ad Antonio Caracciolo, sulle corsie ci saranno invece Alex Ferrari e Fares (attenzione però alla possibilità di vedere Souprayen dal primo minuto), in porta ovviamente Nicolas.

Ovviamente la Sampdoria è data per grande favorita per la partita, come si vede anche dalle quote che ha fornito l’agenzia di scommesse Snai: il segno 1 per la sua vittoria vale infatti 1,45 e già da solo basta a farci capire quale sia il pronostico per la sfida di Marassi. Il segno X che identifica il pareggio ha un valore di 4,50 mentre per la vittoria esterna del Verona, per la quale naturalmente dovrete giocare il segno 2, vi permetterebbe di guadagnare 7,00 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

