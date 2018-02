Sassuolo Cagliari/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

11 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Sassuolo Cagliari, Serie A 24^ giornata (Foto LaPresse)

Sassuolo Cagliari, partita diretta da Paolo Silvio Mazzoleni, si gioca domenica 11 febbraio alle ore 12:30 ed è quindi il lunch match della 24^ giornata di Serie A 2017-2018. Partita delicatissima, soprattutto per i padroni di casa: una settimana fa il Cagliari ha sorpassato gli emiliani, che al tempo stesso sono stati scavalcati dal Genoa e hanno perso due posizioni in classifica. Il vantaggio sulla Spal terzultima rimane comunque buono (5 punti), ma i passi falsi devono essere diminuiti per prendersi la salvezza senza penare troppo. Anche il Cagliari comunque non può considerarsi del tutto tranquillo: in coda il ritmo si è decisamente alzato nelle ultime settimane, per questo vincere le sfide dirette riveste un’importanza particolare. Entrambe le squadre saranno in campo per vincere, anche se realisticamente gli ospiti potrebbero accontentarsi di un pareggio che lascerebbe il Sassuolo alle loro spalle.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sassuolo Cagliari si potrà seguire in diretta tv soltanto sulla televisione satellitare: i canali sono Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 (in questo caso il codice d’acquisto è 412199) e come sempre tutti gli abbonati avranno la possibilità di attivare l’applicazione Sky Go, che consente di assistere alla programmazione anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

IL CONTESTO

Sorpassi e controsorpassi in coda, ma il Sassuolo ha bisogno di riscatto: quest’anno al Mapei Stadium i neroverdi hanno vinto due partite in tutto il campionato, ultima delle quali a fine dicembre contro l’Inter. Da allora però la squadra di Beppe Iachini si è bloccata: vero che ha fermato la Roma (in trasferta) e il Torino, ma non vince da cinque partite nelle quali ha raccolto appena due punti, e nelle ultime due giornate ha sempre perso incassando 10 gol senza segnare. L’umiliazione contro la Juventus (0-7) va sicuramente cancellata con una prova di personalità: la società ha deciso di non vendere i suoi pezzi pregiati a gennaio ma adesso deve dimostrare che la scelta di non monetizzare pagherà dividendi, sotto forma di una salvezza senza affanni. Il Cagliari avrebbe le potenzialità per viaggiare a ritmi superiori, ma ogni tanto si blocca; gli isolani hanno sicuramente pagato il calendario a cavallo dei due anni solari - ma ha saputo vincere sul campo dell’Atalanta - ma sulla classifica attuale incide senza dubbio la serie di cinque sconfitte tra settembre e ottobre, che aveva portato all’esonero di Massimo Rastelli. Con Diego Lopez il ritmo è aumentato ma non è ancora sufficiente; nelle ultime due giornate sono arrivati 4 punti con la bella e importante vittoria contro la Spal, il pareggio di Crotone potrebbe suonare come un’occasione persa ma in realtà ha permesso di mantenere a distanza gli squali che stanno crescendo.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO CAGLIARI

Beppe Iachini potrebbe cambiare qualcosa dopo il disastro dell’Allianz Stadium: torna Goldaniga, dunque la sostituzione più probabile è quella con Lemos che torna in panchina, confermato l’insostituibile Acerbi mentre sulle fasce dovrebbero agire Lirola e Peluso. Possibile un avvicendamento anche in mediana: Sensi potrebbe portare maggiore qualità ed è pronto a prendere il posto di Magnanelli, dovrebbero invece giocare regolarmente sia Missiroli che Duncan, le due mezzali designate anche se Biondini e Mazzitelli scalpitano per una maglia. Invariato il tridente offensivo: Babacar si è già preso la posizione di prima punta a scapito di Matri - grande ex della partita - sugli esterni Domenico Berardi e quel Politano che la società ha trattenuto a Reggio Emilia. Cagliari in campo con il solito modulo e, per una volta, con tutta la rosa a disposizione: nella difesa a tre Leandro Castan dovrebbe essere ancora schierato al centro, quindi si apre il ballottaggio tra Ceppitelli e Romagna mentre Pisacane viaggia verso la conferma. In porta ci sarà Cragno; Faragò e Padoin sulle corsie di centrocampo, in mezzo non si cambia con la regia di Cigarini (in gol domenica scorsa) e la versatilità di Barella. Joao Pedro si posiziona alle spalle delle due punte: sicuro del posto Pavoletti, tra Farias e Sau dovrebbe essere il brasiliano a vincere il ballottaggio.

QUOTE E PRONOSTICO

Difficile stabilire una squadra favorita, per il lunch match, ma l’agenzia di scommesse Snai ha deciso di puntare più che altro sul fattore campo: dunque al segno 1 per la vittoria del Sassuolo è stata assegnata una quota di 2,15 contro il 3,50 che è il valore sulla vittoria del Cagliari, per la quale dovrete giocare il segno 2 e che ci dice comunque come questa partita sia equilibrata sulla carta. Per il pareggio c’è chiaramente il segno X e, nell’eventualità che finisca effettivamente così, il vostro guadagno sulla sfida del Mapei Stadium sarà di 3,30 volte la somma che avrete deciso di investire.

