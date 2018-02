Scozia Francia/ Rugby info streaming video e diretta tv: risultato live (DMax 6 Nazioni 2018 oggi 11 febbraio)

Diretta Scozia Francia rugby info streaming video e tv, risultato live della partita del 6 Nazioni 2018 a Murrayfield, 2^ giornata (oggi domenica 11 febbraio)

11 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Scozia Francia rugby - LaPresse repertorio

Scozia Francia, diretta dall'arbitro irlandese John Lacey, è la partita che completerà la seconda giornata del torneo Sei Nazioni 2018 di rugby. Appuntamento alle ore 16.00 italiane (le 15.00 locali) di oggi pomeriggio, domenica 11 febbraio, allo stadio di Murrayfield ad Edimburgo, dove andrà in scena la sfida fra i padroni di casa della Scozia e la Nazionale della Francia. La partita nella storica casa del rugby scozzese è già delicata, perché sia la Scozia sia la Francia hanno cominciato il loro Sei Nazioni 2018 con una sconfitta: chi dovesse perdere anche oggi dovrà rinunciare ad ogni grande ambizione, chi vince invece si potrà rilanciare nella lotta almeno per un posto fra le prime tre, fermo restando che le grandi favorite per la vittoria finale sono altre.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE SCOZIA FRANCIA (6 NAZIONI RUGBY)

Come già nelle passate edizioni, tutto il Sei Nazioni e quindi anche Scozia-Francia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro ed in esclusiva da Dmax, canale che appartiene a Discovery Channel e che si trova al numero 52 del digitale terrestre gratuito, al 28 di Tivùsat e al numero 136 della piattaforma satellitare Sky. Non solo: l'emittente si dedica con grande spiegamento di forze al rugby in queste settimane e in aggiunta alle partite live ci saranno anche una serie di trasmissioni dedicate alla palla ovale, con approfondimenti tecnici ma anche di colore. DMax in queste settimane vivrà di rugby anche sui social network ufficiali del canale (Facebook, Twitter, YouTube), oltre a garantire anche la diretta streaming video agli utenti che non potessero mettersi davanti a un televisore all'ora delle partite, tramite il servizio Dplay. Informazioni utili sul web si troveranno anche sui social network: ricordiamo ad esempio, per limitarci ai profili ufficiali del torneo Rbs 6 Nations, che l'account in italiano su Twitter è @RBSSei.

IL CONTESTO

La Scozia ha vissuto un lungo periodo difficile seguito alla vittoria del 1999 in quella che fu l’ultima edizione del Cinque Nazioni senza l’Italia ed è infatti l’unica delle cinque Nazionali storiche a non avere mai vinto il torneo nel suo nuovo formato, a fronte di sei successi dell’Inghilterra, cinque della Francia, quattro del Galles e tre dell’Irlanda. Un lungo periodo difficile, tanto che in Italia a lungo la Scozia è stata identificata come l’avversaria che si può battere, quella che tante volte ci ha evitato il tradizionale Cucchiaio di legno riservato all’ultima in classifica. Le cose però adesso stanno cambiando: finalmente la Scozia è di nuovo in crescita, lo ha dimostrato nella Coppa del Mondo 2015 raggiungendo i quarti persi per un solo punto contro l’Australia e con la crescita nelle ultime edizioni del Sei Nazioni, dove l’anno scorso ha ottenuto tre vittorie contro Irlanda, Galles e Italia. Al debutto nel torneo di quest’anno gli scozzesi hanno però incassato una pesante batosta in Galles, un 34-7 che ha ridimensionato i sogni scozzesi. Adesso bisogna subito reagire, altrimenti la partita del 17 marzo all’Olimpico di Roma rischia di essere l’ormai classico spareggio per evitare l’ultimo posto.

La Francia da questo Sei Nazioni si affida al nuovo c.t. Jacques Brunel, che in Italia conosciamo benissimo avendo allenato gli azzurri nel quadriennio 2012-2015, culminato con la Coppa del Mondo in Inghilterra. Negli ultimi anni i risultati della Francia del rugby sono stati deludenti, dunque a dicembre la Federazione ha deciso di esonerare l’ormai ex commissario tecnico Guy Noves, affidando la panchina della Nazionale appunto a Jacques Brunel, che è stato nominato il 27 dicembre. Il debutto è stato beffardo, perché settimana scorsa allo Stage de France l’Irlanda si è imposta per 13-15 grazie a un drop di Sexton nei minuti di recupero dopo che la Francia aveva firmato il sorpasso con una meta di Thomas ed era ormai ad un passo da una vittoria che avrebbe dato ben altro aspetto al Sei Nazioni dei transalpini. Non avere concesso nemmeno una meta all’Irlanda è comunque un segnale positivo: la Francia sta tornando?

