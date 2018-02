Siracusa-Akragas/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Siracusa-Akragas: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. Derby siciliano con motivazioni diverse per le due squadre protagoniste.

11 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Siracusa-Akragas, LaPresse

Siracusa-Akragas, diretta dal signor Francesco Luciani, domenica 11 febbraio 2018 alle ore 16.30, sarà una sfida relativa alla venticinquesima giornata di campionato nel girone C di Serie C. Derby siciliano con motiviazioni ben diverse, quello che andrà in scena tra Siracusa ed Akragas. I padroni di casa restano quarti in classifica nel girone C di Serie C, a quattro lunghezze di distanza dal Trapani terzo, un rendimento lusinghiero considerando che per il secondo anno consecutivo il Siracusa è riuscito a confermarsi ai piani alti della classifica del girone meridionale di terza serie. La formazione aretusea si è dimostrata estremamente equilibrata e in grado di ottenere risultati importanti contro qualunque avversario, anche se sono mancati i guizzi che avrebbero potuto rendere la classifica ancor più memorabile. Nulla di grave considerando che parliamo di una formazione comunque non costruita per vincere il campionato.

L'Akragas resta ultimo per distacco nel raggruppamento, ma dopo le novità societarie la formazione di Agrigento sembra propensa a vendere cara la pelle in questo girone di ritorno, nonostante i nove punti di svantaggio dalla Paganese penultima, in una classifica appesantita anche da tre punti di penalizzazione. Nell'ultimo match disputato in campionato per l'Akragas è arrivato un primo squillo d'orgoglio con un pareggio strappato alla Casertana, a sua volta bisognosa di punti salvezza. Riuscire a passare anche l'esame-Siracusa potrebbe voler dire veder cambiare le prospettive del finale di campionato che gli agrigentini dovranno affrontare con nuovi stimoli.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Il match Siracusa Akragas non si potrà seguire in diretta tv sui canali free o pay, la possibilità di seguire l'incontro in diretta streaming video via internet per gli abbonati o per chi acquisterà l'evento singolo sul portale elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI SIRACUSA AKRAGAS

Le probabili formazioni che scenderanno in campo allo stadio De Simone di Siracusa (che è anche il campo neutro dove giocherà le gare interne l'Akragas, vista l'indisponibilità dello stadio Esseneto). Padroni di casa schierati con D'Alessandro in porta e una linea difensiva a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra con Giordano, Mucciante, Bruno e Parisi. A centrocampo ci sarà spazio per Toscano e per l'argentino Spinelli, mentre Palermo, Liotti e Scardina giocheranno da trequartisti, supportando l'azione offensiva di Bernardo, confermato nel ruolo di unica punta. Risponderà l'Akragas con Vono in porta, Mileto, Danese e Caternicchia in difesa (vista l'indisponibilità dello squalificato Pisani, espulso nell'ultimo match interno contro la Casertana). Scrugli avrà il compito di presidiare la fascia destra e Saitta la fascia sinistra, mentre il brasiliano Vicente, Carrotta e Bramati giocheranno per vie centrali sulla mediana. Il guineano Camara affiancherà Moreo nel tandem offensivo.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

I moduli in campo opposti saranno il 4-2-3-1 del Siracusa ed il 3-5-2 dell'Akragas. All'andata, sempre giocata allo stadio De Simone, il Siracusa si è imposto tre a zero con le reti di Liotti, Scardina e Mancino. Nel match dello scorso campionato disputato in casa, il Siracusa si è imposto con il punteggio di quattro a due contro l'Akragas, con le marcature di Turati, Valente e Catania (doppietta) che ribaltarono il doppio svantaggio che la formazione di Agrigento aveva inflitto con i gol di Gomez e Cochis.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote per il match vedono il Siracusa nettamente favorito, con vittoria aretusea quotata 1.50 da William Hill, che moltiplica invece per 7.00 quanto investito sul successo in trasferta della formazione di Agrigento. Il pareggio viene invece quotato 3.75 da Betclic. Per Bet365, quota dell'over 2.5 proposta a 2.14 e quota dell'under 2.5 offerta a 1.66.

