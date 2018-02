Torino Udinese/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Torino Udinese, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Serie A. Bella sfida per l'Europa tra due squadre in forte crescita

11 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Torino Udinese, Serie A 24^ giornata (Foto LaPresse)

Torino Udinese sarà diretta dall’arbitro Rosario Abisso; alle ore 15:00 di domenica 11 febbraio si gioca per la ventiquattresima giornata nel campionato di Serie A 2017-2018. E’ una sfida diretta per un posto in Europa: le due squadre sono appaiate in classifica a quota 33 punti e viaggiano in nona posizione. Sono ancora piuttosto distanti dal sesto posto della Sampdoria (5 punti) ma sicuramente hanno la possibilità di entrare nel discorso: rivitalizzate dai due allenatori, granata e friulani testano le loro ambizioni sapendo che la concorrenza è folta, perchè davanti Atalanta e Milan hanno aumentato il passo e la Fiorentina rimane sorniona in attesa della giusta continuità. In palio ci sono punti pesanti: all’inizio della stagione era forse il Torino a pensare ad un viaggio in Europa, ma l’Udinese ha cambiato passo con l’arrivo dell’inverno e giustamente si è iscritto alla corsa. Da vedere dunque come andranno le cose, ma possiamo pensare a una partita divertente per quello che le due squadre stanno facendo vedere in questo scorcio di campionato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Torino Udinese si potrà seguire in diretta tv soltanto sulla televisione satellitare: il canale è Sky Calcio 2 (codice d’acquisto 412257 per chi non avesse sottoscritto un abbonamento al pacchetto Calcio) e come sempre tutti gli abbonati avranno la possibilità di attivare l’applicazione Sky Go, che consente di assistere alla programmazione anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. I programmi Diretta Gol Serie A e Diretta Premium vanno in onda rispettivamente su Sky Super Calcio e su Premium Sport (disponibile anche in alta definizione): vi permetteranno di assistere agli highlights e le fasi salienti di tutte le partite di Serie A che si giocano in contemporanea.

IL CONTESTO

Come abbiamo già detto, Torino e Udinese hanno cambiato passo con i nuovi allenatori: Walter Mazzarri ha centrato 8 punti in quattro partite e deve ancora conoscere la sconfitta. In casa la sua squadra viaggia a grandi ritmi: certo bisogna considerare che le avversarie erano Bologna e Benevento, ma il Torino le ha battute entrambe 3-0 e prima di queste due partite aveva vinto appena due volte in casa in tutto il campionato, arrivando da tre pareggi e una sconfitta. Il miglioramente c’è stato, perchè anche in trasferta i granata sono comunque riusciti a fare punti; adesso serve il definitivo salto di qualità, ovvero provare a mantenere questo passo al Grande Torino e provare a centrare qualche colpo estero - con Sinisa Mihajlovic erano arrivate tre vittorie fuori casa. L’Udinese con Massimo Oddo viaggia a ritmi da Champions League se non addirittura da scudetto: sei vittorie e tre pareggi in nove partite. I friulani non perdono dal 26 novembre, quando erano caduti contro il Napoli per un rigore; da allora hanno infilato la bellezza di 19 punti, passando da una situazione complicata - la squadra era vicina alla zona retrocessione - a una in cui possono ragionevolmente sognare l’Europa. Ormai sono arrivati ad alta quota: hanno 12 punti meno dell’intero fatturato dello scorso campionato e mancano 12 partite da giocare, adesso però bisogna continuare a cavalcare l’ambizione europea.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO UDINESE

Potrebbe tornare titolare Belotti: il Gallo è favorito dall’influenza di Niang e dunque è probabile che ci sia l’avvicendamento nel ruolo di prima punta. Mazzarri però continua a tenere in panchina Ljajic: le ultime notizie dicono infatti che, in caso di recupero di Niang, Belotti potrebbe comunque essere in campo con il francese spostato sull’esterno sinistro, mentre a destra ci sarà ovviamente Iago Falque. A centrocampo si spera nei recuperi di Obi e Rincon, anche perchè Acquah è squalificato: in caso di forfait, Valdifiori sarà il playmaker davanti alla difesa mentre Ansaldi potrebbe essere utilizzato da interno. N’Koulou e Burdisso formeranno la coppia centrale a protezione di Sirigu, a destra torna De Silvestri mentre sulla corsia sinistra Molinaro è nettamente favorito su Barreca. Nell’Udinese non ci sarà Danilo (squalifica) e non recupera in tempo Alì Adnan: Stryger Larsen scala ancora in difesa e giocherà con Samir e Nuytinck (quest’ultimo si sposta al centro dello schieramento), l’esterno sinistro dunque sarà ancora di competenza di Giuseppe Pezzella ma attenzione a Zampano, in ballottaggio anche a destra dove è comunque favorito Widmer. A centrocampo potrebbe rimanere fuori Fofana: in questo caso Behrami centrale con i due cechi Barak e Jankto regolarmente da mezzali, davanti invece c’è una possibile staffetta tra De Paul (che dovrebbe partire titolare) e Maxi Lopez (ex della partita) per affiancare Lasagna, confermato come prima punta.

QUOTE E PRONOSTICO

Per il pronostico su Torino Udinese abbiamo le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: come possiamo vedere già dal segno 1, che identifica la vittoria dei granata e ha 1,85 come valore, i granata vengono dati per favoriti nella partita di Serie A. Il segno X che identifica il pareggio arriva a 3,60 mentre sarebbe di 4,25 volte la somma che avrete deciso di investire il guadagno sul segno 2, che naturalmente dovrete giocare qualora pensiate che la vittoria nella gara di oggi andrà all’Udinese.

