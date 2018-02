Video/ Ascoli Empoli (1-2): highlights e gol della partita (Serie B 25^ giornata)

Video Ascoli Empoli (1-2): highlights e gol della partita di Serie B per la 25^ giornata. Gli azzurri volano alla prima piazza della classifica della Cadetteria.

11 febbraio 2018 Umberto Tessier

Video Ascoli Empoli (LaPresse)

L'Empoli espugna il Del Duca grazie alle reti di Krunic e Ninkovic che rendono inutile la rete di De Santis: Ascoli Empoli finisce dunque con il punteggio di 1-2. La compagine toscana con questa vittoria aggancia la capolista della Serie B Frosinone, caduta in casa del Bari. I padroni di casa hanno messo insieme 413 passaggi contro i 635 dei toscani. Indicativi i tiri in porta che sottolineano il cinismo dell'Empoli, dieci per l'Ascoli e tre per l'Empoli. La compagine marchigiana ci ha provato molto sulle fasce con 23 cross fatti contro i due dei toscani. Gli assist del match sono stati forniti da Bianchi, Di Lorenzo e Zajc. L'Ascoli avrebbe meritato qualcosa in più, ma l'attacco ha inciso davvero pochissimo.

LE DICHIARAZIONI

L'Empoli espugna il Del Duca di Ascoli grazie alle reti siglate da Krunic e Ninkovic, con questa vittoria la compagine guidata da Aurelio Andreazzoli vola in testa alla classifica affiancando il Frosinone. Soddisfatto il mister dei toscani, queste le dichiarazioni riportate dal portale pianetaempoli: "Questa è una vittoria importante, abbiamo sofferto fino all'ultimo secondo contro una squadra molto agguerrita. Sotto l'aspetto tecnico non sono contento perchè la squadra non è riuscita in campo a concretizzare tutte le nostre idee. Quando abbiamo preso la partita in mano siamo riusciti ad esprimere il nostro gioco. Sono molto soddisfatto di tutto ciò".

Queste invece le dichiarazioni di mister Serse Cosmi riportate dal portale picenooggi: "Sapevamo di incontrare una squadra che come possesso palla era non superiore a noi, ma a tutte e 21 le squadre di serie B, se prima della partita mi avessero detto che sarebbero stati pericolosi solo con un cross e in un’altra azione ci avrei messo la firma, considerando che segnano 4 gol a partita loro hanno creato poco. Noi abbiamo corso molto e male, serviva più qualità, cercare di farli correre indietro invece non ci siamo riusciti; siamo arrivati spesso sul fondo ma sia Mogos che Martinho spedivano la palla in tribuna. Il secondo gol è stato una bella botta, il gol del 2-1 ha riaperto la partita, peccato l’episodio finale di Simone (Ganz) anche se non era facile. Il loro primo gol voglio vederlo con calma, la difesa a tre garantisce che non si creino queste situazione. Avrei voluto una partita diversa, con meno errori, anche se l’Empoli ha creato pochissimo. Addae? Era ammonito ed ho preferito toglierlo, non ha fatto una grande prestazione, come la squadra del resto, ma la sostituzione era per cautela".





