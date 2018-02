Video/ Avellino Cesena (1-1): highlights e gol della partita (Serie B 25^ giornata)

Video Avellino Cesena (1-1): highlights e gol della partita di Serie B per la 25^ giornata. Cacia salva i romagnoli con la rete firmata al sesto minuto di recupero.

11 febbraio 2018 Umberto Tessier

Video Avellino Cesena (LaPresse)

L'Avellino, dopo aver dominato il match, si fa raggiungere nel finale di gara dal colpo di testa di Cacia che risponde al vantaggio irpino siglato da Moretti su calcio di rigore: pareggio per 1-1 dunque fra Avellino e Cesena allo stadio Partenio nella partita di Serie B. Andiamo a scoprire le statistiche del match per capire l'andamento della gara. Sono 337 i passaggi messi insieme dai campani contro i 298 dei romagnoli. Spiccano i tentativi fatti da cross, dodici a sette per i padroni di casa, e i tiri totali che parlano di un sedici a cinque sempre per la compagine irpina. Un grande Fulignati ha salvato due volte su Ardemagni tenendo in vita il Cesena che ha raccolto nel finale un punto prezioso al Partenio. Tanta amarezza in casa Avellino per non essere riuscita a concretizzare la mole di gioco creata contro un Cesena che ha sfruttato una delle poche occasioni avute.

LE DICHIARAZIONI

L'Avellino viene beffato nel finale da gara dal colpo di testa di Cacia, scopriamo le dichiarazioni dei protagonisti. Queste le dichiarazioni riportate da tuttoavellino: "Sempre Cacia mi deve far gol, mi dispiace ma non si può dire niente alla squadra nonostante tanti infortuni, ha espresso gioco, ha tirato, sono tutti in crescita. Giocando così le soddisfazioni ce le prenderemo. Resta il rammarico per una classifica che poteva essere già migliore, ma la squadra ha risposto bene anche al cambio tattico. Mi dispiace per i ragazzi perché secondo me meritavamo molto di più oggi. Alla fine mi sono arrabbiato con un "cretino" sulla panchina del Cesena, nella vita si trovano anche queste persone ma ci vuole rispetto ed educazione per tutti. Mi è toccato stare zitto e mandarlo un po' a quel paese, ma al di là di questo sono felice per come ha giocato la squadra". Mister Fabrizio Castori è felice per il punto conquistato: "Si vede che l'Avellino porta bene a Cacia, tutte le emozioni dal 90' hanno riacceso una gara non molto bella, complice anche il vento che è la cosa peggiore per una partita perchè cambia la traiettoria. L'Avellino voleva vincere, noi non volevamo perdere, loro hanno fatto qualcosa in più ma giocavano in casa, dovevano fare la partita, noi non abbiamo giocato come altre volte, possiamo fare meglio ma alla fine contano i punti, ne abbiamo preso uno, ne sono contento e restiamo agganciati alla zona salvezza".

© Riproduzione Riservata.