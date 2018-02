Video/ Crotone Atalanta (1-1): highlights e gol della partita (Serie A 24^ giornata)

Video Crotone Atalanta (1-1): highlights e gol della partita di Serie A per la 24^ giornata. Palomino trova il pareggio per la Dea solo all'88 minuto.

11 febbraio 2018 Umberto Tessier

Video Crotone Atalanta - LaPresse

Crotone ed Atalanta si dividono la posta in palio dopo un match con poche emozioni complice anche il campo dell'Ezio Scida non in perfette condizioni. Decidono con un botta e risposta negli ultimi minuti Mandaragora, con la complicità di Berisha, e Palomino che ribatte su respinta di Cordaz. Andiamo a scoprire le statistiche del match per capire l'andamento della gara. Possesso palla in favore degli orobici, 56% contro il 44% dei calabresi. Sono invece quattro i tiri in porta dei padroni di casa contro i sei dei calabresi. Partita molto corretta con sedici falli commessi dalla compagine guidata da Walter Zenga contro i dodici dell'Atalanta. Riguardo le statistiche personali spicca la prestazione di Andrea Masiello che ha tirato due volte in porta e creato due occasioni da gol. Benali ha costruito e nell'insieme perso cinque e sei palloni. Risultato di parità giusto.

LE DICHIARAZIONI

Crotone e Atalanta si dividono la posta in palio grazie alle reti siglate da Mandragora e Palomino nel finale di gara. Risultato giusto su un campo in non perfette condizioni dopo le forti piogge cadute sull'Ezio Scida. A Sky Sport, dopo la gara pareggiata contro il Crotone, parla il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini. Queste le sue parole riportate da tuttomercatoweb: "Il gol di Mandragora poteva costarci la gara, siamo riusciti a raddrizzarla. Le condizioni del campo non sono state favorevoli, una gara atipica per la Serie A. Speravamo di giocare una partita più regolare, più praticabile e invece il campo ha pesantemente condizionato il nostro giro palla. Qualche contrattempo in vista di giovedì ce l'ha creato, ma siamo eccitati di giocare contro il Borussia Dortmund, ci auguriamo di fare una bella figura, anche se il pronostico non è a nostro favore, per noi sarà giocare meglio il ritorno in casa. Visto le condizioni, è un buon punto, tra l'altro non si è fatto male nessuno. Va bene così a sei giorni dalla sfida di Europa League. Freuler? Ha avuto problemi di stomaco e non l'ho rischiato subito. Caldara e Gomez? Speriamo di recuperarli per l'Europa". Sempre a Sky Sport, dopo la gara contro l'Atalanta, parla l'allenatore del Crotone, Walter Zenga. Queste le sue parole: "I ragazzi hanno fatto una prestazione importante. L'Atalanta non è più una provinciale, ma una realtà consolidata, con spessore notevole. Ajeti? Abbiamo provato questa soluzione in settimana con l'elvetico in mezzo al campo, peccato però che alla fine non si è vinto. Visto il campo al limite della praticabilità è un buon punto. Siamo stati attenti e concentrati fino alla fine. Dobbiamo pensare al lavoro che facciamo ogni giorno. Il gol di Palomino è un po' casuale, una combinazione da palla inattiva con sponda, tiro sporco. Forse potevamo essere più bravi, ma sono dei dettagli marginali dopo 90'. Mandragora? Un ragazzo straordinario, così come Ricci e altri ancora".





