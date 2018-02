Video/ Pescara Salernitana (1-0): highlights e gol della partita (Serie B 25^ giornata)

Video Pescara Salernitana (1-0): highlights e gol della partita di Serie B per la 25^ giornata. Brugman piega i granata con una bella rete al 80 minuto.

Video Pescara Salernitana (LAPRESSE)

Il Pescara piega 1-0 la Salernitana all’Adriatico. Decide un gol in chiusura di match di Brugman. Grazie a questa vittoria la squadra di Zeman si avvicina alla zona playoff, ora distante solo 2 punti. Viceversa, si allontana la Salernitana. I campani occupano ora il 14esimo posto a quota 30 punti. Nel prossimo turno di Serie B Salernitana – Pro Vercelli e Virtus Entella – Pescara. Zeman schiera il Pescara con il consueto 4-3-3. In porta Fiorillo, in difesa Balzano, Gravillon, Perrotta e Mazzotta. In mediana Valzana, Carraro e Brugman. In avanti Mancuso, Pettinari e Yamga. Colantuono replica con il 3-5-2. Tra i pali Radunovic, in difesa Casasola, Schiavi e Monaco. A centrocampo da destra verso sinistra Pucino, Della Rocca, Minala, Zito e Popescu. In attacco Sprocati e Palombi.

SINTESI PRIMO TEMPO

Ci prova il Pescara per primo. Subito pericoloso Mancuso che si infila sul taglio di Mazzotta, Casasola costretto al fallo. La Salernitana risponde con un lancio di Sprocati per Palombi, uscita con i piedi di Fiorillo che spazza la sfera in rimessa laterale. Poco dopo una bella combinazione tra Minala e Pucino produce un cross in area ma Palombi viene anticipato. Poi fallo di Brugman su Della Rocca, punizione dalla trequarti per gli ospiti. Sugli sviluppi cross a giro di Zito, Schiavi impatta bene col pallone ma non trova lo specchio della porta. Inizio pimpante. Ripartenza pericolosa del Pescara con Valzania fermato in scivolata da Schiavi che viene ammonito dal direttore di gara. Poco dopo ancora Valzania protagonista. Il centrocampista si divora il gol dell'1-0. Lancio di Gravillon per Pettinari che tutto solo sulla destra la mette al centro per Valzania che cicca clamorosamente la conclusione da ottima posizione. Al 21esimo Brugman si rende pericoloso. Grande azione del centrocampista che scambia con Mancuso ma a pochi passi dalla porta cerca Yamga spedendo la sfera sul fondo. Rispondono i campani. Azione velocissima della Salernitana con Della Rocca che tocca di prima per Sprocati, spallata dell'esterno che serve Zito il cui tiro di prima intenzione viene deviato in corner da Fiorillo. Prima dell'intervallo, tocco di Carraro, Pettinari calcia da pochi passi trovando la deviazione di Radunovic. Poi Mazzotta arriva sul pallone che varca la linea di fondo. Grande occasione per il Pescara.

SINTESI SECONDO TEMPO

Al via la ripresa con l'ingresso di Di Roberto al posto di Schiavi per la Salernitana. Cambio tattico per la Salernitana che passa al 4-3-3. Ci provano subito gli ospiti. Lancio di Monaco, sponda di Palombi e poi tiro da fuori di Sprocati che spara altissimo sopra la traversa. Rispondono gli abruzzesi. Lancio di Brugman, Mancuso tocca per Pettinari che prova il pallonetto ma si alza la bandierina del primo assistente. Poco dopo Della Rocca lancia in profondità cercando il taglio di Sprocati ma c'è Fiorillo in uscita a far sua la sfera. Nel frattempo proteste veementi del tecnico ospite Colantuono, richiamato dal direttore di gara. Si rialza dolorante Popescu che dovrebbe continuare a giocare senza grandi problemi. Seconda sostituzione per l'ex allenatore del Bari che manda in campo Kiyine al posto di Della Rocca. Carraro prova a servire Mancuso con un lancio lungo, sfera che termina in rimessa dal fondo. Gol annullato a Pettinari al 62esimo. Grande cross dalla sinistra di Mazzotta, incornata perfetta del centravanti biancazzurro pescato in posizione di fuorigioco. Poco dopo intervento in ritardo di Carraro ai danni di Kiyine, cartellino giallo per il centrocampista del Pescara. Prova a rialzarsi la Salernitana. Cross a rientrare di Zito, tocco di Monaco sul primo palo ma poi allontana Perrotta. Subito dopo combinazione Sprocati-Kiyine, quest'ultimo calcia da fuori area senza impensierire Fiorillo che blocca comodamente a terra la sfera. Doppio cambio per il Pescara. Dentro Proietti per Carraro e Bunino al posto dell'esausto Pettinari. All'81esimo arriva il gol decisivo. Punizione deliziosa di Brugman che beffa Radunovic sul suo palo con un tiro a giro ma anche potente. Sesto gol stagionale per il capitano del Pescara. Ultimo cambio per la Salernitana: dentro Bocalon per Zito. Nel finale i granata ci provano ma le occasioni migliori capitano sui piedi di Brugman e Bunino. Finisce 1-0.

© Riproduzione Riservata.