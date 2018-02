Video/ Pro Vercelli Brescia (0-0): highlights della partita (Serie B 25^ giornata)

Video Pro Vercelli Brescia (0-0): highlights della partita di Serie B per la 25^ giornata. Pareggio a reti bianche al Silvio Piola, con i padroni di casa in 10 per il rosso a Ghiglione.

Video Pro Vercelli Brescia (LAPRESSE)

Finisce 0-0 il match tra Pro Vercelli e Brescia. Un punto a testa che non smuove la classifica di nessuna delle due squadre, pienamente impegnate nella lotta per non retrocedere. La Pro Vercelli rimane al 20esimo posto con 25 punti. Due punti in più e due posizioni più su c’è il Brescia. Nel prossimo turno Salernitana – Pro Vercelli e Brescia – Ternana. Grassadonia schiera la Pro Vercelli con il 3-5-2. Tra i pali Pigliacelli, in difesa Gozzi, Bergamelli e Konaté. A centrocampo da destra verso sinistra Ghiglione, Germano, Vivas, Castiglia e Mammarella. In attacco Reginaldo e Morra. Boscaglia risponde con il 4-2-3-1. In porta Minelli, linea difensiva composta da Coppolaro, Somma, Gastaldello e Curcio. In mediana ci sono Tonali e Martinelli, in avanti Bisoli, Okwonkwo ed Embalo in supporto di Torregrossa.

SINTESI PRIMO TEMPO

Ci provano i lombardi per primi. Tonali scocca il tiro dalla distanza ma la sua conclusione viene smorzata dalla difesa della Pro. Rispondono i padroni di casa. Gran palla in profondità per Morra che però viene colto in fuorigioco, azione che sfuma per la compagine allenata da Grassadonia. I due reparti difensivi, in questa prima parte del match, riescono a coprire bene gli spazi. Al 19esimo la Pro Vercelli ha un'ottima occasione. Tocco di Mammarella in mezzo per Ghiglione che conclude al volo, palla che lambisce il palo. Pro Vercelli sicuramente più attiva rispetto ad un Brescia che invece soffre e arranca. Palla interessante in mezzo per Morra che però non riesce a trovare Reginaldo e commette fallo in avanti. Alla mezzora ci prova Mammarella. Palla insidiosa su punizione, nessuno arriva e per poco non beffa Minelli. Al 36esimo i lombardi hanno l'occasione giusta per passare in vantaggio. Torregrossa viene chiuso fallosamente in area avversaria: calcio di rigore. Dal dischetto si presenta il giovane Bisoli. Pigliacelli intuisce la traiettoria ma non c'è bisogno di tuffarsi: pallone fuori. Ammoniti poco dopo Bergamelli e Martinelli. Nei minuti finali del primo tempo non succede granchè. Si va a riposo sullo 0-0.

SINTESI SECONDO TEMPO

Il primo possesso della ripresa è per la Pro, non ci sono cambi. Ottimo cross di Vives in mezzo ma Somma c'è e riesce a disimpegnare. Poco dopo Embalo ha una buona palla servita da Okwonkwo ma spara in curva, conclusione da dimenticare. Al 52esimo il Brescia ha un'occasione importante per sbloccarla: palla dentro per Bisoli che però viene ipnotizzato da Konatè. Punizione interessante per la Pro Vercelli. Mammarella a giro e palla che si alza di poco sopra la traversa. Cambio Pro Vercelli, fuori Morra e dentro Raicevic. Al 64esimo i piemontesi si rendono pericolosi con una conclusione dalla distanza di Castiglia, palla di poco a lato. Cambio Brescia, fuori Okwonkwo e dentro Caracciolo. Ammonito intanto Castiglia. Brescia che adesso cerca di giocare spesso su Caracciolo che è però ben marcato. La Pro Vercelli va vicinissima al vantaggio, Castiglia da ottima posizione angola troppo il sinistro e palla a lato di poco. Risponde il Brescia con Torregrossa, Tonal mette in mezzo e l'attaccante in acrobazia mette sopra la traversa. Cambio Pro, fuori Reginaldo e dentro Kanoutè. Cambio Brescia, dentro Meccariello al posto di Gastaldello. Giallo per Vives. All'84esimo la Pro reclama un rigore per atterramento di Germano, l'arbitro sorvola. Al 91esimo i piemontesi rimangono in inferiorità numerica: espulso Ghiglione. Cambio Pro, fuori Kanoute e dentro Berra. Brescia che non riesce a sganciare le punte, Pro che si difende. Finisce 0-0.

