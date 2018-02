Video/ Ternana Entella (0-1): highlights e gol della partita (Serie B 25^ giornata)

Video Ternana Entella (0-1): highlights e gol della partita di Serie B per la 25^ giornata. La Mantia porta al successo i liguri con la rete firmata al 86'.

11 febbraio 2018 Fabio Belli

Video Ternana Entella (LAPRESSE)

Una sconfitta che sa di vera beffa per la Ternana, stanata in casa da un’Entella che ha rischiato a più riprese di andare sotto, per poi piazzare il colpaccio nel finale e vincere 0-1. Un successo che permette all’Entella di compiere un importantissimo passo avanti in chiave salvezza, agganciando la zona play out, mentre la Ternana resta sola in coda alla classifica. Ma quanta sfortuna per gli umbri che hanno colpito ben quattro legni nel corso di questa partita. Prima con un cross da calcio d’angolo nel primo tempo che il difensore ligure Aliji ha maldestramente deviato alle spalle di Iacobucci, salvato dal palo. Poi altre occasioni sventate dal portiere ospite, ma nel finale di tempo su una gran botta di Belli è stato Plizzari a salvare la porta rossoverde.

NEL SECONDO TEMPO

Nella ripresa, incredibile fiammata per la Ternana che frutta altri tre legni: al 6’ Valjent coglie la traversa dal limite dell’area, quindi Defendi si inserisce bene in area, piazza il pallone ma il palo, col pallone leggermente deviato da Iacobucci, gli nega il gol. Successivamente, Carretta piazza il pallone di sinistro da ottima posizione in area, ma coglie un altro palo. Sembra un sortilegio che effettivamente si concretizza al 41’ del secondo tempo: nel finale l’Entella capisce che la Ternana è stanca, guadagna campo e trova il gol con La Mantia, che sfrutta un intervento “bucato” di testa da Valjent. Nel finale ancora Iacobucci salva su Piovaccari, poi un gol di Vitiello viene annullato per fuorigioco. La Ternana chiude in dieci per l’espulsione di Rigione ma anche con tanta amarezza visto l’andamento della gara, ma i tre punti sono tutti della Virtus Entella.

