Viterbese Gavorrano/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Viterbese Gavorrano: info streaming video e tv. La formazione gialloblu rimane favorita in casa contro il fanalino di coda del girone A della Serie C.

11 febbraio 2018 Michela Colombo

Diretta Viterbese Gavorrano (LaPresse)

Viterbese-Gavorrano, diretta dall’arbitro Davide Curti di Milano, è la partita in programma oggi domenica 11 febbraio 2018: fischio d’inizio fissato alle ore 18.30 per la 25^ giornata della Serie C. Nuovo scontro da testa-coda per il girone A della terza serie italiana: allo stadio Enrico Rocchi infatti si troveranno di fronte i gialloblu, assisi alla quarta piazza della graduatoria e 42 punti a bilancio e i rossoblu, fanalino di coda con solo 15 punti in saccoccia finora. Un match quindi all’esito già annunciato questa sera? Forse, ma va ricordato che entrambe le formazioni approderanno alla 25^ giornata del girone A con due pareggi alle spalle e hanno entrambe voglia di tornare presto alla vittoria.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo che la sfida Viterbese-Gavorrano non sarà trasmessa in diretta tv; come sempre accade per le partite di Serie C, la visione è possibile solo con il servizio che il portale elevensports.it offre in diretta streaming video, dunque su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Per abbonarsi alla piattaforma sarà necessario pagare una quota; il sito è raggiungibile anche attraverso il vecchio indirizzo sportube.tv, e fornisce tutte le partite della stagione di terza divisione, non solo quelle di campionato ma anche quelle di Coppa Italia.

LE PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE GAVORRANO

Visti i positivi risultati messi alle spalle nelle ultime giornalaie appare assai probabile che il tecnico della Viterbese Stefano Sottil non voglia rinunciare ai titolari che si sono messi in luce nelle ultime giornate del girone A della Serie C. Sarà quindi il 4-4-3 il modulo di riferimento per la probabile formazione gialloblu ove tra i pali vedremo il solito Iannarilli. Di fronte allo specchio ecco poi un solido reparto a 4 con Rinaldi e Sini al centro mentre toccherà al duo De Vito e Peverelli occuparsi delle corsie esterne. Qualche ballottaggio invece lo attendiamo a centrocampo: Cecchino rischia infatti il posto in cabina di regia con Benedetti mentre a destra Cenciarelli rimane in dubbio con Zenuni: confermato invece Balassi a sinistra. Pochi invece i dubbi in attacco per lo stesso Sottil: prima punta De Sousa, con Vandeputte e Calderini a completamento del reparto anche se cerca spazio Ngissah.

Per quanto riguarda la probabile formazione del Gavorrano è assai probabile che anche il tecnico rossoblu Favarin confermi gran parte dei soliti titolari: la bella prova messa in campo pochi giorni fa com il Prato ha dato segnali molto incoraggianti. Sarà quindi il 5-3-2 il modulo di riferimento per la squadra oggi ospite, dove Moscati e Breda saranno le due punte ufficiali. Per la mediana quindi Remedi dovrebbe ancora occupare la parte centrale, mentre Vitiello e Damonte faranno da mezz’ali: ci aspettiamo qualche movimento in più nell’ampio reparto in difesa. Con Falcone tra i pali, di fronte allo specchio vedremo uno tra Mori e Borghini a fianco ecco Ropolo e Marchietti, con invece il duo Gemignani-Favale atteso sulle corsie più esterne benchè Papini scapiti dalla panchina.

QUOTE E PRONOSTICO

Fattore campo e piazzamento ovviamente consegnano il favore del pronostco di questo match al Rocchi alla compagine gialloblu: vediamo però che cosa ci dicono le quote fissate alla vigilia dalla snai. Nell’1x2 ecco che il successo della Viterbese è stato dato a 1.50, contro il più elevato 5.75 assegnato alla vittoria del Gavorrano: pareggio dato a 3.75.

© Riproduzione Riservata.