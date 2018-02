Bologna Roma Primavera/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Bologna Roma Primavera, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live. Posticipo nel turno di campionato: i giallorossi puntano ai primi due posti

12 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Bologna Roma Primavera, campionato 1 (Foto LaPresse)

Bologna Roma Primavera sarà diretta dall’arbitro Cristian Cudini; alle ore 14:30 di lunedì 12 febbraio va in scena la partita valida per la quarta giornata di ritorno nel campionato Primavera 1 2017-2018. Il posticipo si è reso necessario perchè i giallorossi hanno giocato in settimana, recuperando la partita contro il Torino che risaliva addirittura a fine ottobre; a tale proposito, avendola vinta la Roma si è portata a ridosso delle prime due posizioni e adesso ambisce ad una qualificazione diretta alla fase finale del campionato, che secondo la nuova formula è riservata soltanto alle prime due. Roma che comunque è praticamente certa di giocare i playoff nella peggiore delle ipotesi, mentre il Bologna è impegnato nella difficile corsa per la salvezza: al momento dovrebbe giocare i playout, ma Lazio e Sampdoria che sono alle sue spalle hanno sicuramente la possibilità di aprire ad una serie di risultati positivi che, ovviamente, metterebbe tutto in discussione. Tre punti importanti per entrambe le squadre dunque, con i giallorossi che partono necessariamente favoriti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Bologna Roma Primavera sarà trasmessa in diretta tv su Sportitalia, e dunque è un appuntamento che potrà essere seguito da tutti gli appassionati semplicemente andando sul canale 60 del telecomando; gli abbonati alla televisione satellitare avranno accesso all’emittente selezionando il numero 225 del bouquet Sky, mentre la diretta streaming video della partita sarà disponibile, senza costi aggiuntivi, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone visitando il sito www.sportitalia.com.

IL CONTESTO

Grande passo avanti della Roma che, imbattuta da metà novembre, ha vinto contro il Torino la quarta partita nelle ultime cinque, vendicando l’eliminazione dalla Coppa Italia Primavera e riuscendo a colmare la distanza dai primi due posti. I giovani giallorossi sono in forma e aspirano a prendersi lo scudetto che avevano vinto nel 2016; le ultime due partite sono nel segno di Keba Coly che, entrato dalla panchina in entrambe le situazioni, ha timbrato il cartellino due volte nel finale permettendo alla Roma di battere prima la Juventus (in rimonta) e poi appunto il Torino in trasferta. Le tre sconfitte nelle prime nove giornate sembrano essere un ricordo: questa Roma ha ripreso la marcia e non ha intenzione di fermarsi. Diverso il discorso per il Bologna, cui la vittoria manca da fine novembre: da allora quattro pareggi e altrettante sconfitte, ma è anche vero che nelle ultime tre giornate i felsinei hanno sempre pareggiato e lo hanno fatto anche contro squadre di livello come Juventus e Milan (in mezzo un pirotecnico 3-3 contro il Verona). Tuttavia per la salvezza bisognerà fare più di così: sarà necessario tornare a vincere (appena tre successi in tutto il campionato). Al momento le sfide dirette sono comunque favorevoli: vittoria esterna contro la Sampdoria e pareggio in casa della Lazio, riuscire a confermare questo vantaggio potrebbe essere fondamentale per evitare di giocare i playout.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA ROMA PRIMAVERA

Emanuele Troise portebbe confermare il Bologna visto lo scorso sabato contro il Milan: Ravaglia tra i pali, capitan Brignani a fare coppia con Busi in mezzo alla difesa e Frabotta e Cheick Keita (già protagonista in Serie B con la Virtus Entella) che agiranno sulle corsie laterali. In mezzo al campo spazio a Mazza come regista, con il supporto di Cozzari e Michael che dovranno essere bravi a supportare l’azione del reparto offensivo con i loro inserimenti; Juan Manuel Valencia, che ha già avuto convocazioni in prima squadra (senza esordire), sarà il trequartista con Pattarello e e Mutton che invece giocheranno come coppia d’attacco. Nella Roma mancherà lo squalificato Marcucci, assenza pesante per Alberto De Rossi che potrebbe sostituirlo con Masangu; per il resto la formazione non dovrebbe cambiare, con Kastrati e Valeau sulle corsie a completare una difesa che prevede Ciavattini e Cargnelutti al centro. In mediana Riccardi e Sdaigui vanno verso la conferma come mezzali; Keba Coly potrebbe essersi garantito un posto da titolare, ma dalla panchina è spesso risolutivo in poco tempo e dunque la maglia dal primo minuto potrebbe essere ancora di Besuijen, con Bouah sull’esterno destro e Zan Celar che sarà la prima punta.

