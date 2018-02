HARRY KANE, TOTTENHAM/ "Juve eccezionale, siamo carichi" (Champions League)

Harry Kane: l'attaccante del Tottenham è intervenuto durante la conferenza stampa della vigilia del match di Champions League contro la Juventus.

Harry Kane, attaccante del Tottenham, ha presenziato durante la conferenza stampa della vigilia del match di Champions League tra il club inglese e la Juventus, valido per gli ottavi di finale della massima manifestazione europea. La trasferta di Torino sta caricando Kane e compagni, stando alle parole dell'attaccante riportate dal sito de La Gazzetta dello Sport: "Siamo sicuramente carichi, questo tipo di partite crea molto entusiasmo. Nelle ultime settimane abbiamo incontrato avversari duri, ma non vogliamo fermarci: contro la Juventus vogliamo il massimo". La super-difesa bianconera, che ha subito appena una rete negli ultimi 16 incontri, non spaventa più di tanto Kane, cosciente delle potenzialità del Tottenham. Harry Kane ha anche espresso la propria opinione circa la stella della Juventus, Gonzalo Higuain, definendolo "un grandissimo attaccante" e lanciandogli la sfida in campo: "Vedremo chi avrà la meglio domani". Harry Kane ha anche speso parole di elogio per il portiere dei bianconeri, Gianluigi Buffon, e per Giorgio Chiellini.

KANE: "JUVE ECCEZIONALE, NESSUN CONFRONTO CON LORO"

L'attaccante degli Spurs ha anche parlato del suo positivo momento personale che il diretto interessato non ha negato. Kane ha ammesso che, in questo periodo, sta attraversando il miglior momento della sua carriera, aggiungendo che non intende accontentarsi. Stando alle dichiarazioni riportate dal sito di Sky Sport, invece, Kane ha evidenziato le differenze tra il Tottenham e la Juve in questo periodo: "Penso che la Juve sia eccezionale, non possiamo fare dei confronti con loro. Nelle ultime tre stagioni è riuscita a disputare due finali: noi siamo giovani e il progetto lo stiamo costruendo pian piano". Harry Kane ha anche fatto intendere che l'assenza forzata di Dybala nelle file dei bianconeri non favorirà più di tanto il Tottenham. L'attaccante non ha nascosto l'obiettivo di provare ad andare avanti nel percorso in Champions League, dichiarando che la squadra ha fatto passi avanti rispetto alla scorsa stagione. Harry Kane ha anche ricevuto i complimenti pubblici di Khedira, dichiarando che i complimenti degli altri campioni sono un incentivo per fare sempre meglio.

