INFORTUNIO LICHTSTEINER/ Problema alla coscia, salta il ritorno in Champions dopo il reinserimento in lista

Infortunio Lichtsteiner, Juventus: il terzino svizzero salta la gara con il Tottenham per un problema alla coscia. Salta il ritorno tra i convocati dopo il reinserimento in lista Champions.

12 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Infortunio Lichtsteiner, Juventus - La Presse

La vigilia di Juventus-Tottenham è scossa da un altro infortunio e cioè quello di Stephan Lichtsteiner. Il terzino svizzero ha un problema alla coscia e non è stato convocato da Massimiliano Allegri per il match di domani. Già da ieri si sapeva non avrebbe giocato visto che sulla corsia destra era dato per titolare Mattia De Sciglio. Con il ko di Andrea Barzagli l'assenza del pendolino svizzero crea un problema non da poco per il tecnico bianconero che in panchina porterà solo Daniele Rugani come difensore puro oltre a Kwadwo Asamoah abituato a giocare ormai da terzino sinistro. Non sono ancora noti i tempi di recupero di Stephan Lichtsteiner che comunque non dovrebbe stare ai box in infermeria a lungo. Sicuramente però contro il Tottenham non ci sarà lasciando la Juventus con un solo terzino destro, Mattia De Sciglio.

IL RITORNO IN LISTA

L'infortunio di Lichtsteiner ci fa capire come non sia sicuramente molto fortunato in Champions League il terzino svizzero della Juventus. Il calciatore infatti già l'anno passato era stato escluso dalla lista da Massimiliano Allegri per i gironi per poi essere reinserito agli ottavi di finale. Ottavi che aveva giocato da titolare contro il Porto fuori casa, che lo aveva portato ad uscire e lasciare il posto a Dani Alves a un quarto d'ora dalla fine. Si accomodò così in panchina senza rialzarsi più per scendere in campo anche per l'esplosione del brasiliano ex Barcellona. Da quel momento non abbiamo visto più Lichtsteiner in Champions perché anche all'inizio di questa stagione Allegri ha deciso di metterlo fuori dalla lista in favore del nuovo acquisto Benedikt Howedes. A gennaio è arrivato il ritorno in lista che gli permetterà di giocare, ma non domani visto che non sarà tra i convocati.

