Milan, Puma sponsor tecnico/ Ufficiale il nuovo accordo pluriennale per i rossoneri

Adesso è ufficiale: il Milan si lega a Puma per i prossimi anni. Il brand la cui azienda si trova in Baviera disegnerà le divise della società rossonera, che ha abbandonato Adidas

12 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Il Milan vestirà Puma dalla prossima stagione (Foto LaPresse)

Il Milan si lega ufficialmente alla Puma. Era nell’aria: tre mesi e mezzo fa, a fine ottobre, la società rossonera aveva annunciato il termine del rapporto con lo storico sponsor tecnico Adidas, e già ai tempi si era ventilata l’ipotesi che il nuovo brand fosse proprio quello tedesco, con sede a Herzogenaurach (in Baviera). Come da copione, nella mattinata di lunedì è arrivato l’annuncio sul sito del club: a partire dal primo luglio 2018, dunque per la nuova stagione calcistica, Puma “diventerà il nostro Official Patner, Global Technical Supplier e Official Licensing Partner”. Il Milan svolta: come dichiarato dall’Amministratore Delegato Marco Fassone, la società rossonera è legata “da reciproca stima e comune passione per i valori dello sport e del calcio”. Fassone ha parlato di Puma come di un importantissimo brand internazionali, al quale il Milan si legherà “in un percorso strategico con l’auspicio e l’obiettivo di tagliare insieme nuovi e straordinari traguardi”. Gli ha fatto eco Lorenzo Giorgetti, Chief Commercial Officer del Milan, che ha parlato di orgoglio nel siglare questo contratto con il brand tedesco e di come tutti siano “ansiosi di iniziare questa nuova missione insieme”. Giorgetti ha ricordato il motto dell’azienda, Forever Faster, sottolineando come queste parole rappresentino “il perfetto connubio con le ambizioni del nostro club in campo e nello sviluppo commerciale”. Da ricordare che a Puma sono legate non solo tante squadre ma anche campioni del calibro di Gigi Buffon e Mario Balotelli, o Sergio Aguero, Marco Reus, Cesc Fabregas e Antoine Griezmann.

LA PUMA NEL CALCIO

Il più grande successo che Puma ha ottenuto nel mondo del calcio è sicuramente quello dei Mondiali 2006, quando fu sponsor tecnico (e lo è ancora) della nazionale italiana che vinse il titolo a sorpresa; al mondo del nostro Paese il brand tecnico è legato anche attraverso Ferrari e Ducati Corse, a quali fornisce l’abbigliamento ufficiale. In quel Mondiale giocato in Germania inoltre tante squadre erano griffate Puma, tanto che in 36 delle 64 partite giocate c’era almeno una nazionale che indossava una divisa sponsorizzata dall’azienda di Herzogenaurach. Va ricordato inoltre che si devono alla Puma alcune divise innovative: sono passati ormai 16 anni, ma in molti ricorderanno ancora la canottiera con cui il Camerun si presentò a giocare la Coppa d’Africa 2002 e, sempre con riguardo ai Leoni Indomabili, una maglia che era una sorta di body aderente con tanto di graffi. La FIFA non le dichiarò mai regolamentari, ma quelle tenute fecero comunque il giro del mondo; evidentemente il Camerun aveva deciso di essere soddisfatto, perchè la divisa per questo 2018 è particolarmente interessante (al netto del gusto estetico, sempre soggettivo) presentando una sorta di intreccio che va a formare il volto di un leone che mostra i denti.

