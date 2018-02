Olimpiadi invernali 2018, Pyeongchang/ Risultati live, medagliere, programma italiani in gara oggi 12 febbraio

Olimpiadi invernali Pyeongchang 2018: i risultati live, il programma e gli italiani in gara. Oggi 12 febbraio si aggiungono nel medagliere ben otto finali

12 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Olimpiadi invernali 2018: Sofia Goggia (LaPresse)

Le Olimpiadi invernali Pyeongchang 2018 proseguono a gran ritmo: oggi lunedì 12 febbraio il medagliere dei Giochi olimpici invernali in Corea del Sud si arricchirà grazie a ben otto finali che saranno disputate a partire dalla notte italiana e fino al primo pomeriggio. Un lunedì quindi di lusso a Pyeongchang e in tutti i vari siti olimpici. Ricordiamo dunque quali saranno le otto finali in programma oggi, con i rispettivi orari italiani (siamo otto ore indietro per il fuso orario rispetto alla Corea). Un evento che ci accompagnerà per molte ore sarà la gara a squadre del pattinaggio di figura, che proporrà le ultime tre fatiche che andranno a comporre la classifica generale decisiva per le medaglie: a partire dalle ore 2.00 italiane ecco il libero maschile, il libero femminile e il libero della danza, al termine del quale i verdetti diventeranno definitivi in questa gara che segna l’esordio sul ghiaccio anche dei pattinatori italiani. Sempre alle ore 2.00 di notte comincerà la finale dello slopestyle femminile di snowboard, che non vedrà però azzurre protagoniste.

OLIMPIADI INVERNALI 2018: IL PROGRAMMA DELLE OTTO FINALI DI OGGI

Appuntamento anche con lo sci alpino: oggi infatti ci sarà lo slalom gigante femminile con la prima manche alle ore 2.15 e la seconda manche a partire dalle ore 5.45. In gara per l’Italia ecco Federica Brignone, Sofia Goggia, Manuela Moelgg e Marta Bassino: tutte e quattro hanno le potenzialità per salire sul podio, in particolare Federica Brignone che ha anche vinto nel corso della stagione della Coppa del Mondo. Sarà probabilmente l’evento clou della giornata in ottica azzurra, ma attenzione anche ad altre gare che avranno fra l’altro il vantaggio di disputarsi quando sarà giorno anche in Italia. Alle ore 11.10 ecco l’inseguimento femminile di biathlon che vedrà di nuovo in azione Dorothea Wierer, Vittozzi, Federica Sanfilippo e Nicole Gontier nella gara in cui si parte con i distacchi maturati nella sprint. Attenzione sempre allo sport che unisce sci di fondo e tiro, perché alle ore 13.00 ecco la gara ad inseguimento anche in campo maschile per il biathlon, in questo caso con il quartetto azzurro formato da Lukas Hofer, Dominik Windisch, Thomas Bormolini e Giuseppe Montello.

IL MEDAGLIERE DI PYEONGCHANG

Mancano ancora tre finali da ricordare per completare le gare che oggi andranno ad arricchire il medagliere. Alle ore 13.30 via ai 1500 metri femminili del pattinaggio di velocità su pista lunga, dove per l’Italia sarà in gara di nuovo Francesca Lollobrigida. Pochi minuti più tardi, per la precisione alle ore 13.50, prenderà invece il via la finale della gara dal trampolino HS 109 femminile di salto con gli sci con quattro azzurre in gara: le sorelle Manuela Malsiner e Lara Malsiner, Elena Runggaldier ed Evelyn Insam. Infine alle ore 14.10 ecco la finale moguls maschile del freestyle, competizione che prenderà il via alle ore 11.30 e nella quale non saranno però coinvolte azzurri. Tra gli altri eventi, da segnalare che proseguono i tornei di hockey femminile e del doppio misto di curling, mentre lo snowboard proporrà le qualificazioni dell’halfpipe femminile e ci saranno anche le prime due manche della gara del singolo femminile dello slittino, nella quale per l’Italia saranno in gara Sandra Robatscher e Andrea Voetter.

L’ORARIO DELLE FINALI

Ore 2.00 Slopestyle femminile snowboard

Ore 2.00 Gara a squadre team event pattinaggio di figura

Ore 2.15 e 5.45 Slalom gigante femminile sci alpino

Ore 11.10 Gara inseguimento femminile biathlon

Ore 13.00 Gara inseguimento maschile biathlon

Ore 13.30 1500 metri femminili pattinaggio di velocità pista lunga

Ore 13.50 Trampolino HS 109 femminile salto con gli sci

Ore 14.10 Moguls femminile freestyle

