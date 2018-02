Palermo-Foggia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario. quote e risultato live

Diretta Palermo-Foggia: info streaming video e tv. I rosanero di Tedino tornano al Barbera con l'obbiettivo di ricucire lo strappo con la capolista della cadetteria.

12 febbraio 2018 Michela Colombo

Diretta Palermo Foggia (LaPresse)

Palermo-Foggia, diretta dall’arbitro Eugenio Abbattista di Molfetta, è la partita in programma oggi lunedi 12 febbraio 2018 al Renzo Barbera: fischio d’inizio fissato alle ore 20.30 per questo match che chiude la 25^ giornata della Serie B. I rosanero di Bruno Tedino tornano a giocare di fronte al pubblico di casa in un emozionare Monday night che promette scintille. Da una parte infatti ecco i siciliani che sono impazienti di risalire la china in graduatoria e tornare a insidiare la capolista da vicino: di contro invece troveremo i satanelli, che invece vorranno dare seguito alle vittorie su Entella e Avellino, rimediate negli ultimi turni e fra cadere in trappola una delle big della cadetteria.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo che la partita tra Palermo e Foggia, come del resto tutte le partite di Serie B, verrà trasmessa in diretta tv esclusivamente per gli abbonati alla televisione satellitare: l’appuntamento in questo caso è su Sky Sport 1 HD, Sky Supercalcio HD e Sky Calcio 1 HD con la possibilità di assistere alla sfida anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, grazie alla diretta streaming video offerta dall’applicazione Sky Go per attivare la quale non sono richiesti costi aggiuntivi.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Andando ora ad esaminare più da vicino le probabili formazioni del match atteso al Barbera, vediamo subito che il tecnico rosanero ha due grandi problemi a cui porre rimediato, ovvero l’assenza per squalifica di Struna e il probabile forfait di Rispoli. La situazione quindi non è semplice e nei gironi scorsi si è fatta spazio l’ipotesi di una cambio di modulo rispetto al solito 3-5-2. Viste le forze nella rosa siciliana infatti pare assai probabile che Tedino possa optare per una difesa a 4 che vedrebbe in ogni caso tra i pali il solito Posavec. Davanti al numero 12 quindi troverebbe spazio Bellucci e Szyminski al centro del reparto difensivo, mentre saranno Dawidowicz e Aleesami a occuparsi delle corsie più esterne. Per il centrocampo del Palermo invece, sempre ipotizzando un 4-3-1-2 vedremo quindi Jajalo in cabina di regia con Murawski rilanciato sulla sinistra e in coppia con Chochev. In questo modo Coronado quindi tornerebbe a giocare sulla trequarti a sostegno delle due punte per le quali si candidano dal primo minuto di gioco Nestorovski e Moreo.

Minor problemi in casa dei satanelli di Giovanni Stroppa: in vista della partita con il Palermo infatti il tecnico del Foggia potrebbe fare i conti solo con un acciaccato Agnelli. Per la sfida al Barbera in ogni caso Stroppa confermerà il già noto 3-5-2 e che vedrà in attacco Mazzeo e Niscatro titolari fissi, specie dopo i gol firmati nel turno precedente con l’Avellino Avellino. Qualche movimento in più è invece atteso a centrocampo: già in cabina di regia Deli rischia il posto con Martinelli, anche se il numero 14 potrebbe anche concorrere con Ramè per il posto di Agnelli, out. Il reparto poi vedrà Greco titolare con il duo Kragl-Gerbo confermato a presidio dei corridoi più esterni. Pochi i dubbi invece in difesa: qui Camporosso sarà di nuovo al centro del settore, con Loiacono e Tonucci al fianco, di fronte allo specchio, ben difeso da Guarna.

QUOTE E PRONOSTICO

Dando un occhio ora al pronostico stilato alla viglia del fischio inizio di questo match per la 25^ giornata della Serie B vediamo subito che la palma da favorita va direttamente nelle mani dei rosanero. Secondo le quote fissate dalla snai per l’1x2 ecco che il successo del Palermo è stato quotato a 1.63, contro il 5.75 dato invece al Foggia: pareggio valutato invece a 3.65.

