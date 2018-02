Probabili formazioni/ Juventus Tottenham: diretta tv, orario, le notizie live (Champions League)

Probabili formazioni Juventus Tottenham: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti dell'Allianz Stadium per la Champions League. Dybala stringe i denti ma dovrebbe stare fuori

12 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Juventus Tottenham, Champions League (Foto LaPresse)

Juventus Tottenham si gioca alle ore 20:45 di martedì 13 febbraio: all’Allianz Stadium di Torino, due mesi dopo l’ultima partita, torna il grande spettacolo della Champions League 2017-2018. L’andata degli ottavi di finale è delicatissima per i bianconeri: reduci da un ottimo periodo in campionato, ora testano le loro possibilità europee ed entrano ufficialmente nel momento decisivo della stagione. Il sorteggio non è stato troppo crudele, ma il Tottenham è una squadra che va presa con le pinze: in Premier League ha ingranato davvero e ha un reparto offensivo devastante, in grado di fare la differenza sempre e comunque. E’ solo la prima di due sfide: per la Juventus l’imperativo è vincere provando a non subire gol, così da rendere più agevole - sulla carta - il ritorno che verrà disputato a Wembley. Intanto possiamo andare a studiare quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per la gara di Torino, le scelte e i dubbi che ancora aleggiano alla vigilia di questa sfida, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Juventus Tottenham.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Juventus Tottenham sarà trasmessa in diretta tv esclusivamente per gli abbonati al digitale terrestre a pagamento: l’appuntamento è sul canale Premium Sport (disponibile anche in alta definizione) con la possibilità di seguire la partita anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone con la diretta streaming video garantita grazie all’applicazione Sky Go. Ricordiamo anche che su Premium Calcio 1 e Premium Calcio 1 HD va in onda Diretta Champions League, il programma che fornisce highlights e fasi salienti in tempo reale dai due campi collegati nella serata, dunque questo dell’Allianz Stadium e il St. Jakob Park dove in contemporanea si sfidano il Basilea e il Manchester City.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS TOTTENHAM

I DUBBI DI ALLEGRI

Paulo Dybala non dovrebbe farcela: è il grande dubbio della vigilia ma l’argentino ha lavorato a parte fino a sabato e dunque difficilmente sarà della partita, anche perchè Massimiliano Allegri ha già detto che difficilmente lo rischierà. Per il resto, la formazione potrebbe essere molto simile a quella che si è vista venerdì a Firenze: l’unico cambio ragionevole potrebbe riguardare Douglas Costa, pronto a prendere il posto di Bernardeschi sulla corsia destra con Mandzukic - troppo importante tatticamente, soprattutto nelle partite di Champions League - a sinistra e Higuain da prima punta. L’alternativa è tornare al 4-2-3-1: un mediano in meno (Marchisio) e un trequartista in più, con Douglas Costa che si posizionerebbe in mezzo con Bernardeschi allargato a destra (potrebbe anche succedere il contrario). Bentancur viaggia comunque per una maglia in caso di 4-3-3, e può affiancare gli intoccabili Khedira e Pjanic; in difesa il ballottaggio ancora aperto è quello sulla destra con De Sciglio che appare favorito su Lichtsteiner, a sinistra dovrebbe essere confermato Alex Sandro mentre in mezzo la coppia a protezione di Buffon dovrebbe essere formata come sempre da Benatia e Chiellini, meno possibilità di Barzagli che comunque rappresenta una buona soluzione nel secondo tempo per blindare un eventuale risultato favorevole (situazione che è stata cavalcata anche a Firenze nell’anticipo di Serie A).

LE SCELTE DI POCHETTINO

Per il Tottenham si va verso la conferma di quella che è una formazione ormai rodata: Mauricio Pochettino gioca con il 4-2-3-1 e ultimamente anche gli interpreti sono cambiati poco. C’è Lucas Moura che è disponibile per la Champions League, ma il brasiliano partirà dalla panchina: il posto di esterno destro nella linea di mezzepunte è ovviamente di Eriksen, con Dele Alli che agirà da vero e proprio trequartista e Son Heung-Min che parte dalla sinistra. I tre giocano alle spalle del fenomenale Harry Kane, che sta battendo ogni tipo di record di gol in Premier League; alle spalle di questi straordinari interpreti, la mediana è chiamata a un compito difficile, Eric Dier è sicuro del posto mentre Moussa Dembélé se lo gioca soprattutto con Moussa Sissoko (partendo però favorito), leggermente più indietro nelle gerarchie Wanyama. In difesa Trippier e Danny Rose sono i due terzini (ma occhio ad Aurier che se la gioca per la fascia destra), davanti al portiere francese Lloris il reparto sarà comandato da Vertonghen mentre il suo partner dovrebbe essere il ventunenne Davinson Sanchez, al momento preferito alla concorrenza rappresentata dal solo Alderweireld che peraltro è ancora in dubbio. Davanti è tornato anche Lamela: Pochettino ha davvero tante scelte nel suo reparto offensivo ed è su quello che conta per prendersi un risultato favorevole all’Allianz Stadium, sapendo che a Wembley il suo Tottenham può essere in grado di vincere la partita.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS TOTTENHAM: IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-3): 1 Buffon; 2 De Sciglio, 4 Benatia, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 6 Khedira, 5 Pjanic, 30 Bentancur; 11 Douglas Costa, 9 Higuain, 17 Mandzukic

A disposizione: 23 Szczesny, 26 Lichtsteiner, 15 Barzagli, 22 Asamoah, 8 Marchisio, 27 Sturaro, 33 Bernardeschi

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: -

Indisponibili: Matuidi, Cuadrado, Dybala

TOTTENHAM (4-2-3-1): 1 Lloris; 2 Trippier, 6 D. Sanchez, 5 Vertonghen, 3 D. Rose; 19 M. Dembélé, 15 E. Dier; 23 Eriksen, 20 Alli, 7 Son Heung-Min; 10 Kane

A disposizione: 13 Vorm, 24 Aurier, 33 B. Davies, 17 M. Sissoko, 12 Wanyama, 27 Lucas Moura, 11 Lamela

Allenatore: Mauricio Pochettino

Squalificati: -

Indisponibili: Alderweireld

