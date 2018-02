Siena Carrarese/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Siena Carrarese streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live. Il posticipo della 25esima giornata del Gruppo A della Serie C, sarà la sfida delle 20:45

Siena Carrarese sarà diretta dall'arbitro Vincenzo Valiante. La 25esima giornata del Gruppo A della Serie C si chiuderà questa sera. Dalle ore 20:45, andrà infatti in scena la sfida dell’Artemio Franchi fra i padroni di casa del Siena e gli ospiti della Carrarese. Si tratta di una delle gare di cartello del turno, se non addirittura la più importante. In campo vi saranno infatti i padroni di casa bianconeri, sempre al secondo posto assoluto in classifica, a quota 45 punti, e a meno sei dalla capolista Livorno. Gli ospiti di Carrara sono invece settimi, in piena zona playoff, a quota 32 lunghezze. Scopriamo insieme dove vedere la partita in diretta tv o eventualmente in streaming, e andiamo anche a leggere le probabili formazioni del match.

STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

La partita fra il Siena e la Carrarese, posticipo del Girone A delle ore 20:45, sarà visibile in diretta televisiva e in forma totalmente gratuita. L’evento è stato infatti acquisito in esclusiva dalla Rai, che trasmetterà appunto il match come molte altre gare già trasmesse nelle scorse settimane. Per vedere la partita non dovrete quindi fare altro che sintonizzarvi su Rai Sport, canale numero 57 del vostro digitale terrestre, dall’orario indicato. Vi ricordiamo inoltre la possibilità della diretta streaming video della sfida del Franchi, collegandovi al sito della Rai, www.rai.tv, e selezionando quindi il canale a lei dedicato. Per chi invece volesse seguire solo gli aggiornamenti sul risultato, il metodo più semplice sarà controllare periodicamente i principali social network delle due squadre, ed in particolare Facebook e Twitter.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SIENA-CARRARESE

E’ quindi giunto il momento di scoprire insieme le probabili formazioni della sfida di questa sera, iniziando dall’undici che Michele Mignani, tecnico del Siena, dovrebbe mandare in campo. Scorrendo l’elenco degli assenti non figurano giocatori indisponibili per infortunio ne tanto meno per squalifiche: sicuramente un’ottima notizia per i bianconeri in vista della delicata gara di oggi. Siena probabilmente in campo con un classico 4-3-3 dove il numero 9 Santini sarà la prima punta, con Guberti sull’esterno di destra e Marotta invece sulla fascia mancina. A centrocampo ci sarà Gerli posizionato sulla mattonella del regista, mentre Cristiani e Vassallo saranno i due intermedi a completamento del reparto. Infine la difesa, schierata a quattro, con Panariello e Sbraga in mezzo, a schermo del portiere Pane, mentre Rondanini e Iapichino saranno rispettivamente i due terzini di destra e di sinistra.

Spazio quindi alla formazione della Carrarese, il cui allenatore è il noto Silvio Baldini, che vanta svariate esperienza anche in Serie A. Così come per il Siena, anche in casa Carrara non si registrano assenze importanti: tutti al completo per la sfida del Franchi. Squadra in campo con lo stesso 4-4-2 che la scorsa settimana ha battuto il Monza in casa. In attacco giocheranno Blasci e Coralli, quest’ultimo, autore della rete vittoria contro i brianzoli A centrocampo, Rosala e Agyel sulla linea dei mediani, con Bentivegna e l’esperto Ciccio Tavano ad allargare il gioco sulle due fasce. Infine la difesa, ove avremo Tentoni schierato nel ruolo di terzino di destra, Ricci e Benedini in mezzo, davanti al portiere Borra, e Possenti invece sulla corsia di sinistra.

