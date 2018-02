Torneo di Viareggio 2018/ Sorteggio dei gironi info streaming video e diretta tv, orario (oggi 12 febbraio)

Torneo di Viareggio 2018, sorteggio dei gironi info streaming video e diretta tv, orario (oggi 12 febbraio): scopriamo la composizione dei 10 gironi con le 40 squadre partecipanti

12 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Sorteggio Torneo di Viareggio (Foto: LaPresse)

Oggi lunedì 12 febbraio alle ore 11.00 si svolgerà il sorteggio per la composizione dei dieci gironi eliminatori della Viareggio Cup, lo storico Torneo di Viareggio che è arrivato all'edizione numero 70 ed è uno degli appuntamenti più importanti a livello internazionale per il calcio giovanile. Dunque fra poco sapremo come inizierà il cammino delle 40 squadre partecipanti, che saranno divise appunto in dieci gironi: la cerimonia si svolgerà nella sala di rappresentanza del comune di Viareggio nei giorni in cui il Carnevale è al suo apice, anche se ormai è rimasto solo lo spareggio nei giorni della festa per cui Viareggio è famosa nel mondo. Non si può più parlare di fatto di Coppa Carnevale, visto lo slittamento di date: il Torneo di Viareggio infatti comincerà esattamente fra un mese, lunedì 12 marzo, e si concluderà con la finalissima mercoledì 28 marzo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL SORTEGGIO DEL TORNEO DI VIAREGGIO 2018

Non sarà prevista una diretta tv e nemmeno una diretta streaming video per il sorteggio del Torneo di Viareggio 2018 che andrà a comporre i dieci gironi della prima fase della Viareggio Cup, di conseguenza il principale punto di riferimento per scoprire la composizione di questi gruppi sarà naturalmente il sito Internet ufficiale della manifestazione toscana, all’indirizzo http://www.viareggiocup.com/.

TORNEO DI VIAREGGIO 2018: LE SQUADRE PARTECIPANTI

Sono dunque 40 le formazioni partecipanti al Torneo di Viareggio 2018, delle quali 24 italiane e 16 straniere. Delle 24 squadre italiane, 12 militano in serie A con la prima squadra: il Sassuolo detentore del titolo e poi Benevento, Bologna, Cagliari, Fiorentina, Genoa, Inter, Juventus, Milan, Sampdoria, Spal e Torino, sette in serie B (Ascoli, Empoli, Parma, Perugia, Pro Vercelli, Spezia e Venezia), quattro in serie C e sono tutte toscane (Livorno, Lucchese, Pisa e Pontedera), oltre alla Rappresentativa serie D, presenza ormai tradizionale al Torneo di Viareggio. Fra le assenti di spicco segnaliamo Atalanta, Lazio, Napoli e Roma. Le formazioni straniere arrivano da tutti i cinque continenti, un vero e proprio giro del mondo che vedrà in gara e Viareggio e dintorni le seguenti squadre: Cai (Argentina), A.P.I.A. Leichhardt (Australia), Bruges (Belgio), Cina Under 19 (Cina), Deportes Quindio (Colombia), Rijeka (Croazia), Pas Giannina (Grecia), Nania (Ghana), Rigas (Lettonia), Abuja (Nigeria), Gordon City Panthers (Nigeria), Az Alkmaar (Olanda), Nacional 1950 (Paraguay), Partizan Belgrado (Serbia), Euro New York (Stati Uniti), United Youth Soccer Star New York (Stati Uniti).

