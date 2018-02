Video/ Arezzo Alessandria (0-2): highlights e gol della partita (Serie C 25^ giornata)

Video Arezzo Alessandria (risultato finale 0-2): highlights e gol della partita della 25^ giornata di Serie C. i grigi tornano a vincere con Barlocco e Fischnaller.

12 febbraio 2018 Stefano Belli

Video Arezzo Alessandria (LaPresse)

Altri tre punti per l'Alessandria di Marcolini che continua la sua corsa verso le posizioni nobili della classifica: nel match valido per la 25^ giornata del girone A di Serie C 2017-18 i grigi battono a domicilio l'Arezzo per 2 a 0 grazie alle reti di Barlocco e Fischnaller, una per tempo, che hanno consentito agli ospiti di prevalere e fare bottino pieno, salendo così a quota 34 punti agganciando Giana Erminio e Monza al quinto posto. Terza sconfitta nelle ultime quattro gare per la compagine di Pavanel che deve ancora ritrovare la vittoria dall'inizio del 2018, un'involuzione preoccupante per gli aretini che hanno perso parecchio terreno finendo ampiamente fuori dalla top 10 e con la zona play-out che incombe sempre più minacciosamente. Ben quattro i legni colpiti dalle due squadre nell'arco dei novanta minuti: Nicco, Moscardelli e Fischnaller hanno stampato il pallone sul lato mentre Cutolo è riuscito a spaccare l'incrocio senza però gonfiare la rete, tanti rimpianti per l'Arezzo che con un po' più di fortuna avrebbe almeno evitato il KO, invece l'Alessandria si è rivelata spietata e cinica in contropiede, finalizzando nel migliore dei modi le poche ripartenze che gli uomini di Marcolini hanno saputo sfruttare a loro vantaggio per imporsi. Prosegue dunque il momento positivo dei grigi che nelle ultime 10 giornate hanno raccolto ben 22 punti sui 30 disponibili, eguagliati solamente dalla Viterbese: dopo un inizio di stagione a dir poco problematico l'Alessandria ha saputo risollevarsi e se continuerà di questo passo sarà sicuramente una delle protagoniste annunciate dei prossimi play-off. La prossima settimana l'Arezzo sarà impegnato nell'ennesimo derby stagionale contro il Pontedera, l'Alessandria ospiterà il Monza tra le mura amiche del Moccagatta.

LE DICHIARAZIONI

Le parole di mister Marcolini, allenatore dell'Alessandria, dopo il successo esterno sul campo dell'Arezzo: "I ragazzi sono stati bravi a interpretare la partita soprattutto nel primo tempo, dovevamo chiuderla prima visto che abbiamo creato diverse occasioni importanti per poi rischiare il pari sull'1 a 0. Nella ripresa l'Arezzo ha attaccato a testa bassa con un 4-2-4 mettendoci in seria difficoltà nell'uno contro uno. Anche oggi abbiamo dimostrato di saper soffrire anche nei campi più difficili e questo mi fa enorme piacere, la squadra ha carattere da vendere e potrà fare parecchia strada se continuerà a giocare con questo atteggiamento".

