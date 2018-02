Video/ Casertana Trapani (0-0) highlights della partita (Serie C 25^ giornata)

Video Casertana Trapani (risultato finale 0-0): highlights della partita della 25^ giornata di Serie C. Pareggio a reti bianche: rossoblu in 10 dopo il rosso a Padovan.

12 febbraio 2018 Stefano Belli

Video Casertana Trapani (LaPresse)

Al Pinto si sono date battaglia per oltre novanta minuti Casertana e Trapani, due squadre che avevano entrambe bisogno dei tre punti: i padroni di casa per allontanarsi dalle ultime posizioni della classifica, gli ospiti per consolidare il terzo posto e mettere pressione alle squadre davanti, invece è arrivato un pareggio a reti bianche che probabilmente non soddisfa nessuno. Anche se per come si erano messe le cose, i falchetti possono accontentarsi considerando che hanno chiuso la gara in dieci uomini per l'espulsione di Padovan che ha rimediato il rosso diretto dopo aver commesso un brutto intervento da dietro ai danni di Marras. C'è anche da dire che proprio la Casertana, nel recupero, ha avuto forse la palla gol più importante di tutto il match con Alfageme che tutto solo davanti alla porta non è riuscito a buttarla dentro, graziando Furlan che sembrava ormai battuto. I granata di mister Calori recriminano per un gol annullato a Silvestri poco prima dell'intervallo, in un primo momento convalidato dal direttore di gara che poi è tornato sui suoi passi dopo essersi consultato con il guardalinee che probabilmente ha visto un fallo in attacco. Da segnalare inoltre il salvataggio sulla linea di Rainone che ha negato il gol a Marras a metà della prima frazione di gioco, togliendo letteralmente le castagne dal fuoco a Forte che era stato scavalcato dal pallonetto dell'avversario. Alla fine il pari è forse il risultato giusto visto quello che hanno combinato le due compagini sul terreno di gioco, non c'è tempo per i rimpianti, la prossima settimana si torna in campo: il Trapani accoglierà la Paganese al Provinciale di Erice, il Catanzaro se la vedrà con la Virtus Francavilla.

LE DICHIARAZIONI

Dopo la gara il tecnico della Casertana, Luca D'Angelo, ha tenuto una conferenza stampa: "Abbiamo lottato dall'inizio alla fine contro una grande squadra come il Trapani attrezzata per il salto di categoria. Sul piano dell'agonismo ci siamo comportati molto bene, peccato per l'espulsione di Padovan che ci ha impedito di giocarcela alla pari nell'ultima parte di gara, con l'uomo in meno la nostra priorità era diventata quella di difendere e coprire bene gli spazi nella nostra metà campo. Non ci voleva nemmeno l'ammonizione a D'Anna che era diffidato e alla prossima non ci sarà".

