Video/ Catania Cosenza (2-2): highlights e gol della partita (Serie C 25^ giornata)

Video Catania Cosenza (risultato finale 2-2): highlights e gol della partita della 25^ giornata di Serie C. Manneh salva gli etnei con la rete segnata all 88'.

12 febbraio 2018 Fabio Belli

Video Catania Cosenza (LAPresse)

Doppia rimonta per il Catania di Cristiano Lucarelli, che nella corsa al primo posto nel girone C di Serie C va però a sbattere sul muro di un Cosenza che in campionato non perde dallo scorso 19 novembre. Qualcosa vorrà dire, con i rossoblu che restano comunque quinti in classifica nonostante siano al terzo pareggio consecutivo, mentre gli etnei vedono il Lecce capolista del girone fuggire a 6 punti di distanza. La partita è iniziata col botto per il Cosenza che è andato a segno per due volte in 25’, prima con Mungo bravo a sfruttare una palla persa da Mazzarani, quindi con Bruccini che ha beffato il portiere catanese Pisseri con una punizione dalla lunga distanza. Il Catania ha avuto il merito di reagire immediatamente, andando a segno con Barisic, che ha sfruttato un assist di Aya già al 27’. La partita ha continuato però ad essere bella, visto che il Catania ha cercato con veemenza il pareggio, ma ha trovato un Cosenza capace di essere molto pericoloso nelle ripartenze.

IL SECONDO TEMPO

Nel corso del secondo tempo però hanno avuto un peso sempre maggiore gli interventi del portiere Saracco, che ha salvato i silani su due conclusioni apparse praticamente a botta sicura di Di Grazia e Brodic, mentre precedentemente era stato Aya a mancare il pareggio da due passi. Pareggio che a 2’ dal novantesimo il Catania ha meritatamente trovato con Manneh. Nonostante il rimpianto per il doppio vantaggio sciupato, il punto conquistato può però maggiormente soddisfare il Cosenza, mentre il Catania compie un altro passo indietro nella corsa alla promozione diretta.

