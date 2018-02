Video/ Inter Bologna (2-1): highlights e gol della partita (Serie A 24^ giornata)

Video Inter Bologna (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita valida nella 24^ giornata. Karamoh: primo gol in Serie A e tre punti pesanti per Spalletti.

12 febbraio 2018 Alessandro Rinoldi

Video Inter Bologna (LaPresse)

Allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano ritrova la vittoria dopo 8 giornate superando per 2 a 1 il Bologna. La rete realizzata in apertura da Eder, precisamente al 2' su assist di Brozovic, illude i tifosi nerazzurri constatando il calo repentino avuto inspiegabilmente dagli uomini del tecnico Spalletti da quel momento. Gli ospiti, guidati dal grande ex Palacio, ne approfittano segnando il pareggio al 25', decisamente agevolato dalla brutta svirgolata di Miranda, sostituito durante l'intervallo. Nella ripresa i lombardi si rialzano, come sueggerisce la traversa di D'Ambrosio del 48', ed il neo entrato Rafinha favorisce il grandissimo goal realizzato al 63' che vale il successo finale. Poco dopo i felsinei rimangono inoltre in inferiorità numerica dal 68' per un'ingenua doppia ammonizione rimediata da Mbaye e, nel recupero al 94', pure Masina viene espulso, questa volta per rosso diretto, per un intervento doloroso sulla caviglia di Lisandro Lopez. I 3 punti consentono all'Inter di scavalcare in classifica la Lazio portandosi al terzo posto ed a quota 48 mentre il Bologna non si muove restando a 27 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge come il match sia stato molto combattuto fino alla fine visto il 52% di possesso palla favorevole al Bologna, comunque in contraddizione con il numero di palle perse, 40 a 32 con 8 ciascuno per Di Francesco e Karamoh, oltre che di palloni riconquistati, 29 a 23 per l'Inter con 7 del solo Borja Valero e 7 a 6 nelle ripartenze da recuperi. In fase offensiva si registra la superiorità dei nerazzurri a cominciare dal 10 a 6 nel computo delle conclusioni complessive, delle quali 6 a 5 nello specchio della porta, senza dimenticare il 9 a 4 nelle occasioni da goal, con Palacio recordman per merito dei suoi 3 tentativi in entrambe le categorie. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, l'Inter è stata la squadra più fallosa a causa del 17 15 negli interventi irregolari, 4 a testa per Brozovic e D'Ambrosio, e l'arbitro Valeri della sezione di Roma 2 ha estratto il cartellino giallo 4 volte ammonendo rispettivamente D'Ambrosio da un lato, Palacio e due volte Mbaye, con conseguente cartellino rosso, dall'altro, oltre ad avere espulso pure Masina nel recupero su segnalazione del VAR.

LE DICHIARAZIONI

Al termine dell'incontro ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Marco Barzaghi per Premium Sport: "Come dico sempre l'importante è la squadra, portare a casa la vittoria perchè stavamo attraversando un momento non così difficile come sembrava, noi in spogliatoio siamo stati e siamo sempre positivi, il mister ci dà tanta fiducia. Penso che di tutti i risultati non ci aspettavamo i pareggi con la Spal ed il Crotone perchè i pareggi con la Fiorentina, la Lazio e la Roma ci possono stare. Ora siamo lì dove a inizio anno speravamo di stare, ovvero nella zona Champions, siamo terzi in classifica con Napoli e Juventus che sappiamo che è la squadra più forte del campionato quindi siamo dove ci hanno chiesto di essere la società ed il mister e dobbiamo continuare su questa strada lavorando pechè sappiamo che tutte le partite in Serie A sono difficili come questa di oggi. Il mister ci dava fiducia tutta la settimana, è normale che dall'esterno arrivino delle critiche ma dentro lo spogliatoio siamo uniti, ci siamo allenati sempre come prima e poi i risultati arrivano: noi siamo terzi! Lo so che non è bello pareggiare così tanto ma con alcune squadre ci possono stare dei pareggi, non ce lo aspettavamo con altre però siamo lì, siamo terzi in classifica e abbiamo fiducia in noi stessi, siamo un gruppo unito ed andiamo avanti così. Speravo di giocare di più anche se torna Icardi? No sappiamo l'importanza che Mauro ha in questa squadra e spero possa recuperare al più presto possibile e che sia a disposizione della squadra perchè sappiamo che lui per noi è importantissimo."

INTER BOLOGNA, GOL E HIGHLIGHTS: IL VIDEO DELLA PARTITA

