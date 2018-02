Video/ Livorno Pontedera (0-1): highlights e gol della partita (Serie C 25^ giornata)

Video Livorno Pontedera (risultato finale 0-1): highlights e gold ella partita della 25^ giornata di Serie C. Ai granata basta la rete di Pinzauti, firmata all'86'.

12 febbraio 2018 Fabio Belli

Video Livorno Pontedera (LaPresse)

Doccia fredda per il Livorno, che cade in casa contro il Pontedera in un match pur condotto con una certa autorità. Ora il Siena, battendo domani in casa nel posticipo del girone A di Serie C la Carrarese, potrebbe portarsi a tre punti di distanza dalla capolista e riaprire il campionato, mentre il Pontedera vede di nuovo una salvezza diretta che pareva difficile prima di questo colpaccio. Primo tempo col Livorno che fa la partita e domina sulla fasce con le discese di Morelli e Bresciani, ma non crea moltissime occasioni da gol. E’ proprio Morelli al 26’ ad avere la migliore occasione, con una gran botta che sfiora l’incrocio dei pali. Il Pontedera però già dalla fine del primo tempo ha iniziato a provare ad impensierire i labronici in contropiede.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa il Livorno ci ha provato con Vantaggiato al 9’, sfiorando il palo, ma il Pontedera ha iniziato a trovare sempre più spazi sfruttando la stanchezza degli amaranto ed ha colpito al 41’ della ripresa con Pinzauti, subentrato nel secondo tempo e bravo a trovare la deviazione vincente in area su una conclusione acrobatica precedentemente tentata da Caproni. Una vera beffa per il Livorno che pure nel recupero ha tentato il tutto per tutto, ma al 91’ il portiere del Pontedera Contini si è esibito in un grandissimo intervento su Kabashi, mentre 2’ dopo il gol di Doumbia è stato annullato per fuorigioco. Triplice fischio finale e per il Livorno seconda sconfitta nelle ultime tre partite, con la leadership in campionato ora pesantemente messa in discussione.

© Riproduzione Riservata.