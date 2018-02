Video/ Monza Arzachena (1-1): highlights e gol della partita (Serie C 25^ giornata)

Video Monza Arzachena (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita della Serie C. Sofferto pareggio tra le mura dei Brianteo: lombardi settimi.

12 febbraio 2018 - agg. 12 febbraio 2018, 9.45 Raffaele Graziano Flore

Video Monza Arzachena (LaPresse)

Monza e Arzachena si dividono al “Brianteo” la posta in palio e pareggiano 1-1 al termine di un match vibrante e apprezzabile per intensità, anche se sono serviti due autentici lampi su corner, nel giro di dodici minuti nella ripresa, per sbloccare un risultato di parità a reti bianche che sembrava potesse resistere fino alla fine. Nella prima frazione di gioco i sardi si sono fatti pure leggermente preferire rispetto ai biancorossi allenati da Zaffaroni, ma senza che si segnalassero vere e proprie azioni pericolose da gol: nella ripresa, invece, si è notato subito come il copione cambi e anche gli uomini di Giorico siano stati più determinati nella ricerca del vantaggio, ma il colpaccio brianzolo è arrivato al minuto 64, al termine dell’ennesimo calcio d’angolo conquistato dai padroni di casa, con Giudici che incorna va sull’angolo calciato da D’Errico. I biancoverdi ospiti però non si sono scomposti e hanno trovano il pari-fotocopia col neo-entrato Musto che batteva Liverani sfruttando al meglio il corner di Curcio. Nel finale Ruzittu ha poi salvato l’Arzachena della beffa, consentendo così ad entrambe le squadre di proseguire, seppure con un solo punto, le loro rispettive strisce positive.

LE DICHIARAZIONI

Nel commentare l’1-1 finale maturato nel match che il suo Monza ha disputato contro l’Arzachena, Marco Zaffaroni ha parlato in sala stampa della prestazione dei biancorossi: “La partita è stata molto equilibrata anche se siamo mancati qualche volta nell’ultimo passaggio” ha detto il diretto interessato, sottolineando però che contro i sardi si doveva stare attenti soprattutto ai loro contropiede. “A lungo andare però abbiamo creato maggiori problemi a loro e il mio unico rammarico è che potevamo portarla a casa sull’1-0 e invece abbiamo preso poi gol su questo mischione…” conclude con una punta di rammarico Zaffaroni che ricorda anche come alcuni infortuni incidano molto in questo momento. Il suo collega Mauro Giorico, tecnico dei biancoverdi, ha parlato di una gara difficile al cospetto di una signora squadra: “Ho fatto i complimenti a mister Zaffaroni dato che il suo Monza gioca proprio bene: loro si sono schierati con un 3-5-2 per evitare le nostre ripartenze, ma andarli a prendere nella metà campo avrebbe causato un dispendio di energie” ha spiegato il coach dei sardi, elogiando anche l’ottima reazione dei suoi al gol dei brianzoli: “Il pareggio è giusto e i ragazzi sono stati bravi a riprendere la partita” ha affermato in conclusione Giorico.

© Riproduzione Riservata.