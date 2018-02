Video/ Olbia Pro Piacenza (0-0): highlights del match (Serie C 25^ giornata)

Video Olbia Pro Piacenza (risultato finale 0-0): highlights della partita della 25^ giornata di Serie C. Pareggio a reti bianche: padroni di casa alla decima piazza.

Video Olbia Piacenza (LaPresse)

Tra Olbia e Pro Piacenza, di fatto, vince la noia: al termine di 90 minuti che sono stati anche gradevoli nel primo tempo ma poi soporiferi nella ripresa, allo stadio “Bruno Nespoli” le squadre di Bernardo Mereu e di Fulvio Pea si sono divise la posta in palio per uno 0-0 che però non avrà certo entusiasmato gli spettatori presenti. Infatti, la prima metà di gara ha visto comunque gli isolani e i rossoneri emiliani provare qualche sortita offensiva, ma senza scoprirsi troppo: e, nonostante la prevedibile girandola dei cambi effettuati nella ripresa, è sembrato a un certo punto che le due formazioni non siano davvero rientrate in campo, pur di portare a casa quel punticino che, però, a conti fatti non ha mosso la classifica dei bianchi padroni di casa e né è servito ai piacentini per migliorare la propria situazione (salgono infatti a quota 29 punti). Anzi, a parte due infortuni che hanno richiesto un cambio forzato per parte e due “gialli”, c’è davvero poco di rilevante da segnalare nel tabellino delle occasioni avute. Insomma, un pomeriggio di poco calcio che i presenti non faranno molta fatica a dimenticare.

LE DICHIARAZIONI

In mixed zone, dopo la partita che il suo Olbia ha pareggiato per 0-0 in casa contro la Pro Piacenza, Bernardo Mereu, tecnico dei sardi, ha provato a commentare con filosofia un risultato arrivato al termine di 90’ abbastanza noiosi e nel corso dei quali le due compagini non hanno fatto invero granché per provare a vincere: “Oggi era importante non perdere, ma abbiamo sempre avuto il controllo della gara e creando qualche presupposto per andare in vantaggio” ha ammesso l’allenatore isolano che si è comunque rammaricato per la eccessiva difficoltà nel trovare la via del gol. “Oggi era fondamentale muovere la classifica e quando hai certi problemi diventa importante anche solo un punto” ha chiosato Mereu. Fulvio Pea, tecnico della Pro Piacenza, ha invece parlato ai microfoni di Stadio Sound di una gara comunque “vivace” a suo giudizio, e nonostante il risultato a reti bianche: “Tutte e due le squadre hanno provato a vincere e non si sono mai risparmiate: per fortuna siamo stati bravi, ma con un pizzico di rammarico negli ultimi minuti perché potevamo anche essere più fortunati”. A proposito dell’atteggiamento tattico dei suoi, Pea ha detto che loro hanno temuto in particolare “il centrocampo dell’Olbia e il suo palleggio, scegliendo per questo un modo diverso di fare il 4-4-2 e di costruire il gioco sulle fasce”.

© Riproduzione Riservata.