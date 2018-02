Video/ Paganese Matera (1-0): highlights e gol della partita (Serie C 25^ giornata)

Video Paganese Matera (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita nella 25^ giornata di Serie C. Ai padroni di casa basta la rete di Scarpa al 57'.

Video Paganese Matera

Il Matera fa la partita e la Paganese segna: può essere questa la sintesi del match disputato allo stadio “Marcello Torre” di Pagani, dove i padroni di casa hanno battuto per 1-0 i lucani al termine di 90’ letteralmente dominati dagli ospiti e che, tuttavia, hanno visto i padroni di casa passare praticamente grazie all’unica, vera occasione avuta. Infatti, il gol siglato da Scarpa nella ripresa al 57’ (proprio quando i ragazzi di Favo stavano nuovamente subendo il pressing avversario) è stato l’unico lampo in mezzo ad almeno cinque nitide palle-gol avute dalla compagine allenata da Cassia –mister Auteri era squalificato e non sedeva in panchina- e che, nella maggior parte dei casi, sono state sventate da Galli; l’estremo difensore della Paganese ha infatti ingaggiato un vero e proprio duello con l’esterno offensivo del Matera, Tiscione, negandogli la gioia del pari con alcuni interventi prodigiosi. E così, nonostante il forcing finale profuso dai lucani, che pure avrebbero meritato il pari, la Paganese ha conquistato tre punti che sono vitali nella sua rincorsa alla salvezza, mentre il Matera prosegue nel periodo nero in questo 2018 e continua a scivolare in classifica dopo essere stato pure vicinissimo alle posizioni di vetta.

LE DICHIARAZIONI

Al termine del match che l'ha visto vincere per 1-0 in maniera sofferta contro il più quotato Matera, il tecnico della Paganese, Massimiliano Favo, ha parlato della prestazione dei suoi ragazzi: “Sapevamo di affrontare una formazione superiore nella media e anche nelle alternative in panchina, ma come squadra siamo molto più compatti e ultimamente siamo migliorati anche nella manovra”, ha spiegato l’allenatore, ricordando che, più che essere “carini”, tocca avere nuove certezze per raggiungere il risultato finale della salvezza. “Sono molto contento anche di quelli che sono subentrati, segno che c’è compattezza e disponibilità da parte di tutti: ma l’ingresso finale di alcuni è stato anche il segnale di una squadra che ha voluto fare risultato” ha concluso Favo. Sull’altro fronte, invece, Loreno Cassia (vice di Gaetano Auteri), ha parlato in sala stampa di “involuzione negativa”, mostrandosi molto amareggiato per l’esito di una gara che i biancazzurri avrebbero dovuto vincere. “Nel girone di ritorno dovevamo avere una crescita e invece stiamo pagando a caro prezzo i passi indietro” ha ammesso, aggiungendo che il Matera deve ritrovarsi il prima possibile dato che ha degli obblighi nei confronti di società e tifosi. A proposito della sfida con la Paganese, Cassia ha invece detto che “la squadra non mi è dispiaciuta, ma abbiamo sciupato le occasioni avute”, recriminando in conclusione anche per il gol dei campani che, a suo dire, sarebbe nato da un’azione viziata da un fallo.

