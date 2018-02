Video/ Roma-Benevento (5-2): highlights e gol della partita (Serie A 24^ giornata)

Video Roma Benevento (risultato finale 5-2): highlights e gol della partita valida nella 24^ giornata della Serie A e giocata allo Stadio Olimpico della capitale.

Per la prima volta nel corso del 2018 la Roma segna più di un gol in una partita, ben cinque per la precisione: un altro confortante segnale di ripresa per i giallorossi che sembrano aver archiviato il momento difficile grazie alle due vittorie su Verona e Benevento, annullando nel giro di due fine settimana il gap di 5 punti nei confronti della Lazio, adesso i ruoli si sono ribaltati tra le due squadre capitoline. Adesso è la compagine di Di Francesco a fare da lepre con quella di Simone Inzaghi a dover inseguire. Ma soprattutto la Roma è tornata in zona Champions League, rimanendo nella scia dell'Inter, i due club daranno vita a una lunga rincorsa per conquistare un posto nella prossima edizione della kermesse europea. Non dimentichiamo inoltre che stasera erano fuori per squalifica sia Pellegrini che Nainggolan, con De Rossi e Schick entrati solamente a pochi minuti dal novantesimo visto che entrambi erano reduci da un infortunio: queste defezioni hanno costretto Di Francesco a modificare modulo tattico passando dal 4-3-3 al 4-2-3-1, una scelta vincente dovuta anche all'esplosione di Cengiz Under che dopo una prima parte di stagione in cui si è adattato ai ritmi del campionato italiano ora è pronto per ritagliarsi la sua dimensione e dare un contributo importante alla causa giallorossa. Tre gol nelle ultime due giornate per Under che hanno fruttato sei punti, la rincorsa della Roma parte anche e soprattutto dai suoi piedi, e la non partenza di Edin Dzeko dà modo a Di Francesco di poter contare su un terminale offensivo in più: ora sta all'ex-tecnico del Sassuolo sfruttare il materiale che ha a disposizione nel migliore dei modi, cercando di azzeccare i ricambi tenendo conto dell'imminente doppio impegno in Europa contro lo Shakhtar Donetsk. Per il Benevento si tratta della sconfitta numero 21 in 24 giornate, i sanniti rimangono fermi a 7 punti, fanalino di coda in classifica a -14 dal Crotone: la zona salvezza diventa sempre più lontana e a questo punto l'obiettivo concreto per gli uomini di De Zerbi, oltre a chiudere la stagione nel modo più dignitoso possibile, è quello di restare in partita per tutti i novanta minuti e non solo a sprazzi o a inizio gara. Lontano dal Vigorito il Benevento ha totalizzato 0 punti raccogliendo 12 KO in altrettante trasferte, se non altro per la prima volta dall'inizio del campionato i sanniti segnano più di un gol lontano da casa anche se ovviamente non è bastato per evitare l'ennesima disfatta.

Al termine della gara Federico Fazio ha rilasciato una breve dichiarazione flash ai microfoni di Premium Sport: "Oggi era importante vincere, partita che avremmo dovuto sbloccare prima, siamo comunque contenti per il buon lavoro svolto, dobbiamo continuare così, siamo sulla buona strada. A Udine non sarà facile ma bisogna dare continuità a queste ultime due partite, la squadra ha ribaltato lo 0-1 dimostrando di non demoralizzarsi alle primissime avversità. Sapevamo che qualcosa non funzionasse, ci siamo confrontati per trovare una soluzione e questi ultimi risultati sono davvero confortanti".

Le parole di Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, nel post-gara su Premium Sport: "Oggi siamo partiti a handicap con il gol preso a freddo, abbiamo trovato una squadra sbarazzina dal punto di vista della manovra e abbiamo faticato a prendergli le misure. Come sempre abbiamo creato sempre tantissimo in fase offensiva, mi danno però fastidio i due gol subiti, potevamo assolutamente evitarli. Quello di stasera dev'essere un punto di partenza in vista degli impegni che andremo ad affrontare e che saranno sempre più difficili. Sono contento per Defrel che si è sempre messo a disposizione, ci tenevo che fosse lui a battere il rigore".

Le dichiarazioni di Roberto De Zerbi, allenatore del Benevento davanti alle telecamere di Premium Sport: "Nel primo tempo ci siamo comportati bene, nella ripresa abbiamo accusato l'uno-due, è venuta fuori l'esperienza, la tecnica e la forza fisica degli avversari che essendo di livello nettamente superiore ci hanno sovrastato. Non è presunzione andare a Roma e giocare a viso aperto scoprendosi, si tratta di fare necessità virtù, ormai siamo obbligati a strappare i tre punti con tutti visto che il divario rispetto alla salvezza è diventato sempre più grande e non possiamo assolutamente accontentarci del pareggio e di limitare i danni".

