Video/ Sassuolo Cagliari (0-0): highlights della partita (Serie A 24^ giornata)

Video Sassuolo Cagliari (risultato finale 0-0): highlights della partita valida nella 24^ giornata della Serie A. Pareggio a reti bianche al Mapei stadium.

12 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Video Sassuolo Cagliari (LaPresse)

Sassuolo Cagliari è terminata a reti inviolate con le due squadre che di certo non hanno regalato un grandissimo spettacolo. Le occasioni da gol si contano davvero sulla punta delle dita con i due portieri che sono rimasti quasi tutta la partita a guardare. In equilibrio è il possesso palla che vede avanti i neroverdi con appena il 51% rispetto agli ospiti che invece hanno il49%. Equilibrio anche nelle conclusioni in porta, due a squadra, con il Sassuolo che però ha avuto più occasioni, infatti i tiri fuori sono 14 a 5. Non ci sono calciatori che ci hanno provato più di una volta nello specchio, le quattro conclusioni sono infatti di Khouma Babacar, Edoardo Goldaniga, Nicolò Barella e Diego Farias. Babacar e Berardi invece sono gli unici ad aver avuto due occasioni da gol. E' stata una partita importante quella disputata da Nicolò Barella che ha recuperato ben 8 palloni, nessuno come lui. Partita coplessa invece per Domenico Berardi che ha perso moltissimi palloni, ben 9. Il calciatore più falloso è stato Babacar con 4 .falli fatti, è stato quello che ne ha commessi di più.

LE DICHIARAZIONI

A fine gara ha parlato Francesco Acerbi che ha giocato una buona partita al centro della difesa. Ai microfoni di Sky Sport ha sottolineato: "Dovevamo cancellare il 7-0 da quando è arrivato Mister Iachini abbiamo pareggiato a Roma, vinto con l'Inter e con il Crotone, contro la Sampdoria. Qui abbiamo creato solo noi e loro si sono chiusi sapendo che abbiamo qualità davanti. Nel primo tempo siamo stati un po' timorosi, ma nella ripresa non c'è stata partita. Certo poi se c'è sfortuna e non si chiude la partita. L'importante era comunque portare a casa almeno un punto, c'era voglia di rifarsi dopo la brutta sconfitta contro la Juventus".

