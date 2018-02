Video/ Siracusa Akragas (1-0): highlights e gol della partita (Serie C 25^ giornata)

Video Siracusa Akragas (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita della 25^ giornata di Serie C. Liotti salva gli aretusei firmato la rete del successo al 60'.

12 febbraio 2018 Fabio Belli

Video Siracusa Akragas (LaPresse)

Ha sofferto forse oltre il previsto il Siracusa per fare bottino pieno nel derby siciliano contro un Akragas che a fronte di una buona prestazione difensiva, ha fatto però davvero poco in attacco. Una vittoria che ha permesso agli aretusei di mantenere saldamente il quarto posto in classifica nel girone C di Serie C, con quattro punti di vantaggio sul Cosenza e sul Rende. Resta ultimo a nove lunghezze dall’Andria penultima l’Akragas, che ha raccolto solamente due punti nelle ultime sette sfide di campionato. La sfida, va detto, non è stata di quelle memorabili, col Siracusa che ha fatto la partita ma collezionato occasioni da gol col contagocce, soprattutto nel corso della prima frazione di gioco. Sono soprattutto le iniziative di Catania e Scardina a tenere in apprensione la difesa degli agrigentini, proprio Scardina con un colpo di testa al 20’ ha avuto l’occasione migliore per i padroni di casa, sventata da una parata del portiere ospite Vono.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa il Siracusa ha provato ad aumentare i giri, ed al 16’ ha sbloccato la partita con Liotti, che ha sbloccato su calcio piazzato (forse l’unico modo possibile in questo match, visto lo stallo offensivo), con una punizione calciata magistralmente, che non ha lasciato scampo a Vono. L’Akragas nei 20’ finali ha cercato con coraggio il pareggio, ma la difesa di casa ha fatto buona guardia, murando anche il tiro più insidioso al 42’, lasciato partire da Altobelli. E al triplice fischio finale il Siracusa ha potuto festeggiare tre punti sofferti ma preziosissimi

